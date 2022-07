MICROSOFT - Kurssprung nach Zahlen - Reicht es für die Trendwende?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 251,900 $ (Nasdaq)

Microsoft verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,23 die Analystenschätzungen von $2,29. Umsatz mit $51,9 Mrd. unter den Erwartungen von $52,43 Mrd.Quelle: Guidants News

Der Gewinn von 16,7 Mrd. USD oder 2,23 USD pro Aktie und der im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 % gestiegene Umsatz spiegeln die schon im Vorfeld reduzierten Erwartungen von Microsoft an das abgelaufene schwierige Quartal wider. Die Analystenerwartungen wurden damit verfehlt, doch die Anleger konnte dies gestern in der Nachbörse nur kurz irritieren. Letztlich zog der Kurs der Aktie vom gestrigen Tief im regulären Handel bei 249,57 USD bis rund 262,00 USD in der Nachbörse an.

Aus technischer Sicht wäre ein Verteidigung dieses Niveaus heute und in den kommenden Tagen wichtig, da sich die Aktie in einer symmetrischen Dreieckskonsolidierung befindet, dessen Oberseite ein solcher Anstieg aufsprengen könnte. Derartige Dreiecke am Ende einer Trendphase sind immer ein Zeichen für eine nahende Richtungsentscheidung. Und diesmal würde ein Anstieg über die Hürden bei 268,30 und 269,05 USD für die Bullen sprechen. Die Folge wäre ein Angriff auf 276,05 - 277,69 USD. Sollte die Aktie auch diese Hürde knacken, stünde eine Kaufwelle bis 296,28 USD an. Damit würden auch die Chancen auf eine mittelfristige Trendwende erheblich steigen.

Auf der Unterseite wäre die Aktie durch den Support bei 252,94 und die Begrenzung des Dreiecks bei 248,00 USD unterstützt. Darunter dürfte sich der Abwärtstrend der letzten Monate aber bis 238,60 USD fortsetzen und in eine Bodenbildung münden. Würde dort eine Erholung dagegen ausbleiben, könnte sogar ein Einbruch bis an die Tiefs vom Januar 2021 im Bereich von 212,00 USD folgen.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)