Barclays meldet Gewinnrückgang und erhöht die Dividende

Die britische Großbank Barclays plc (ISIN: GB0031348658) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Halbjahresdividende in Höhe von 2,25 Pence (ca. 2,7 Eurocent) je Aktie ausschütten. Im Vergleich zum Vorjahr (2 Pence) ist dies eine Anhebung um 12,5 Prozent. Die Halbjahresdividende wird am 16. September 2022 ausbezahlt (Record day 12. August 2022).

Barclays zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Für das Jahr 2021 wurde eine Gesamtdividende in Höhe von insgesamt 6 Pence (ca. 7,1 Eurocent) ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 1,845 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,85 Prozent. Barclays gab auch die Absicht bekannt, eigene Aktien im Volumen von bis zu 500 Mio. Pfund zurückzukaufen. Der Rückkauf soll im dritten Quartal 2022 starten.

Wie Barclays am Donnerstag weiter berichtete, sank der Vorsteuergewinn im ersten Halbjahr zum 30. Juni 2022 um 24 Prozent auf 3,73 Mrd. Pfund (Vorjahr: 4,90 Mrd. Pfund). Der Umsatz legte um 17 Prozent auf 13,20 Mrd. Pfund zu.

Redaktion MyDividends.de