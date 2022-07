DGAP-Adhoc: HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA einigt sich mit Plastic Omnium über den Verkauf der von HELLA gehaltenen HBPO-Anteile in Höhe von 33,33% zu einem Preis von EUR 290 Mio.LA GmbH & Co. KGaA:

DGAP-Ad-hoc: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Joint Venture

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA einigt sich mit Plastic Omnium über den Verkauf der von HELLA gehaltenen HBPO-Anteile in Höhe von 33,33% zu einem Preis von EUR 290 Mio.LA GmbH & Co. KGaA:



28.07.2022 / 19:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA einigt sich mit Plastic Omnium über den Verkauf der von HELLA gehaltenen HBPO-Anteile in Höhe von 33,33% zu einem Preis von EUR 290 Mio. Lippstadt, 28. Juli 2022. Die unter der Dachmarke FORVIA agierende HELLA GmbH & Co. KGaA („HELLA“) hat den Verkauf seiner 33,33-prozentigen Beteiligung am Gemeinschaftsunternehmen HBPO Beteiligungsgesellschaft mbH („HBPO“) an den Mitgesellschafter Plastic Omnium beschlossen. Einen entsprechenden Anteilskauf- und Abtretungsvertrag hat HELLA mit der Plastic Omnium GmbH, einem Tochterunternehmen der Mitgesellschafterin Plastic Omnium Modules S.A.S., Lyon, die ihrerseits ein Tochterunternehmen des französischen Automobilzulieferers Compagnie Plastic Omnium SE ist, heute unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 290 Millionen Euro (einschließlich einer Dividende in Höhe von rund 8 Millionen Euro). Vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen durch die zuständigen Behörden wird mit dem Abschluss der Transaktion („Closing“) im vierten Quartal des Jahres 2022 gerechnet. 28.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de