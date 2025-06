EQS-News: Steyr Motors forciert Wachstum in den USA – Abschluss eines weiteren Rahmenvertrags

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Steyr Motors forciert Wachstum in den USA – Abschluss eines weiteren Rahmenvertrags



23.06.2025 / 07:30 CET/CEST

Steyr Motors forciert Wachstum in den USA – Abschluss eines weiteren Rahmenvertrags

Stärkung der Marktposition in den USA

Rahmenvereinbarung mit etabliertem Anbieter von maritimen und industriellen Antriebslösungen

Erwartetes Auftragsvolumen von rund USD 15 Mio. über vier Jahre

Steyr, Österreich, 23. Juni 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, baut die Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten deutlich aus. Mit dem Abschluss eines neuen Rahmenvertrags mit dem US-amerikanischen Vertriebspartner Laborde Products Inc., mit Sitz in Covington, Louisiana, verstärkt Steyr Motors die Aktivitäten in einem der bedeutendsten Märkte weltweit.

Laborde Products Inc. ist ein etablierter Anbieter von maritimen und industriellen Antriebslösungen. Der neue Rahmenvertrag mit dem US-Partner deckt den Vertrieb in allen kontinentalen US-Bundesstaaten sowie in den US-Territorien Puerto Rico, den US Virgin Islands und den Bahamas ab. Damit entsteht für Steyr Motors eine weitere nahezu flächendeckende Vertriebsstruktur in Nordamerika. Die Zusammenarbeit umfasst sowohl zivile Anwendungen als auch neue Projekte im Bereich der US Navy. Bestehende militärische Verträge, wie jener mit dem Bootsbauer Ribcraft für die Navy Seals, bleiben davon unberührt.

Steyr Motors erwartet aus dieser Vereinbarung, für die zunächst eine Vertragslaufzeit bis zum Jahr 2028 vorgesehen ist, im laufenden Jahr einen Umsatzbeitrag in Höhe von rund USD 2 Mio. In den folgenden Jahren wird eine sukzessive Steigerung des Umfangs erwartet. Insgesamt beläuft sich das Gesamtvolumen der neuen Rahmenvereinbarung auf rund USD 15 Mio.über den Vertragszeitraum von vier Jahren.

„Die USA zählen zu unseren strategischen Kernmärkten außerhalb Europas. Über die Partnerschaft mit Laborde Products stärken wir nicht nur die Marktposition auf dem US-Markt, der sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich zu den volumenmäßig größten weltweit gehört, sondern wir bauen auch unser Servicenetz weiter aus – ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden bestmögliche Unterstützung zu bieten“, kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

