Selenskyj - Getreideexporte beginnen "heute oder morgen"

Odessa (Reuters) - Die Ukraine steht nach Worten ihres Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereit für die ersten Getreidetransporte über das Schwarze Meer.

Gewartet werde auf Startsignale von der Türkei und den Vereinten Nationen (UN), die Lieferungen könnten seitens der Ukraine "heute oder morgen" beginnen, sagte Selenskyj nach einem Besuch am Schwarzmeerhafen Tschornomorsk am Freitag. 17 Schiffe mit fast 600.000 Tonnen Getreide an Bord stehen nach Angaben des Präsidialamtes bereit zur Ausfahrt. In den Schwarzmeerhäfen von Odessa und Tschornomorsk seien alle notwendige Vorbereitungen getroffen worden, sagte der ukrainische Infrastrukturminister Olexander Kubrakow. Bis Ende der Woche sollte auch der Hafen von Piwdennyj bereit sein.

Nach langen Verhandlungen hatten Russland, die Ukraine und die Türkei unter Vermittlung der UN am vergangenen Freitag ein Abkommen unterzeichent, das die Wiederaufnahme der Getreideexporte aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen vorsieht. Dort stecken seit Beginn des Krieges rund 25 Millionen Tonnen Getreide fest. Mit der Wiederaufnahme der Lieferungen soll der weltweite Anstieg der Lebensmittelpreise gedämpft werden und eine Hungerkrise - die laut UN 47 Millionen Menschen vor allem im Nahen Osten und Afrika bedroht - vermieden werden.

