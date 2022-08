OTS: UmweltBank AG / Heike Schmitz ab 1. August 2022 Vorstandsmitglied der ...

Heike Schmitz ab 1. August 2022 Vorstandsmitglied der UmweltBank (FOTO) Nürnberg (ots) - Heike Schmitz wurde mit Wirkung zum 1. August 2022 in den Vorstand der UmweltBank berufen. Sie verantwortet unter anderem die Bereiche Finanzen und Controlling sowie die Marktfolge im Kreditgeschäft. Bereits seit Februar 2021 war Schmitz als Generalbevollmächtigte in der Bank tätig. "Ich freue mich sehr, den weiteren Weg der Bank zusammen mit meinen Vorstandskollegen Goran Basic und Jürgen Koppmann sowie allen Kolleginnen und Kollegen gestalten zu dürfen", kommentiert Heike Schmitz ihre Bestellung als Vorständin. Vor ihrem Start bei der UmweltBank leitete Heike Schmitz die Bereiche Finanzen, Controlling und Investor Relations bei der Comdirect Bank. Insgesamt ist sie seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und hatte in dieser Zeit diverse Leitungsfunktionen inne. "Heike Schmitz ist eine herausragende Bankerin und menschlich eine Bereicherung für unser Vorstandsteam", sagt Jürgen Koppmann, Sprecher des Vorstands. Personelle Veränderungen gibt es auch im Umweltrat - dem ökologischen Aufsichtsrat der UmweltBank. Dr. Meike Gebhard übernahm am 1. Juli 2022 den Vorsitz von Prof. Dr. Harald J. Bolsinger, der dem Gremium als Mitglied erhalten bleibt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist Claudia Müller. Als Pendant zum Aufsichtsrat kontrolliert und berät der Umweltrat die UmweltBank in Nachhaltigkeitsbelangen. Weitere Informationen Lebenslauf von Heike Schmitz (https://www.umweltbank.de/ueber-uns/menschen/vorstand/heike-schmitz) Pressebilder (https://www.umweltbank.de/aktuelles/presse/pressebilder) Über die UmweltBank AG Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren 300 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank rund 133.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren fast 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen. Die Aktien der UmweltBank AG sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access gelistet. Die aktuelle Kursentwicklung ist unter http://www.umweltbank.de/aktie abrufbar. Aus der Kursentwicklung der Vergangenheit können keine Schlüsse für die Zukunft gezogen werden. Pressekontakt: Oliver Patzsch Pressesprecher Manager Investor Relations UmweltBank AG Marketing & PR Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel: 0911 / 53 08 - 1305 E-Mail: mailto:oliver.patzsch@umweltbank.de Internet: http://www.umweltbank.de Blog: http://www.bankundumwelt.de Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678 Vorstand: Goran Basic, Jürgen Koppmann Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael Kemmer Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/5285895 OTS: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808