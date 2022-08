DGAP-Adhoc: KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen zum 30.06.2022 (HGB, untestiert)

DGAP-Ad-hoc: KST Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

KST Beteiligungs AG: Geschäftszahlen zum 30.06.2022 (HGB, untestiert)



02.08.2022 / 17:00 CET/CEST

Hinsichtlich eines Umtauschs von ADRs russischer Emittenten in Originalaktien bleibt die Nachrichtenlage unklar, die Gesellschaft ist jedoch aus heutiger Sicht bestrebt, einen solchen Umtausch in die Wege zu leiten, sobald dies im Rahmen der aktuellen Sanktionslage möglich sein sollte.

Insgesamt hat die Gesellschaft zum 30.06.2022 Abschreibungen auf ihr Wertpapierportfolio in Höhe von 1,12 Mio. Euro vorgenommen, hiervon betrafen 0,68 Mio. Euro Wertpapiere russischer Emittenten. Sollte zu einem späteren Zeitpunkt zumindest eine der oben genannten Bedingungen wieder eintreten, d.h. diese Aktien wieder handel- und verwertbar werden oder beschlossene Dividenden wieder an die KST durchgeleitet werden können, wird die KST die entsprechenden Wertpapiere unter der dann gegebenen Wertbeilegung, die bis zu den ursprünglichen Einstandskursen reichen kann, wieder aktivieren, wobei sich dann ein Gewinnbeitrag in Höhe des neu beigelegten Wertansatzes ergeben würde.

Die KST Beteiligungs AG weist einschließlich der vorstehend beschriebenen Risikovorsorge zum 30.06.2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von – 1,15 Mio. Euro (Vorjahr + 0,41 Mio. Euro) aus. Der Bilanzverlust der Gesellschaft stellt sich zum 30.06.2022 auf 0,37 Mio. Euro. Für die Zahlung einer Dividende für das laufende Geschäftsjahr ist der Ausweis eines ausschüttbaren Bilanzgewinns für das Gesamtjahr erforderlich. Der innere Wert pro Aktie, in dessen Berechnung die zum 30.06.2022 vorgenommene Risikovorsorge bereits enthalten ist, wird aktuell mit ca. EUR 1,35 pro Aktie ausgewiesen.



Aus Zinsen und Dividenden hat die KST Beteiligungs AG bis zum 30.06.2022 TEUR 225 (Vergleichsperiode des Vorjahres TEUR 76) vereinnahmt. Im weiteren Jahresverlauf wird noch die Dividendenzahlung seitens der RCM Beteiligungs AG erwartet, die bereits angekündigt hat, für das Geschäftsjahr 2021 erneut eine Dividende in Höhe von EUR 0,07 pro Aktie ausschütten zu wollen.

Die ordentlichen betrieblichen Aufwendungen der Gesellschaft lagen im ersten Halbjahr aufgrund der mit dem freiwilligen Rückkaufangebot der Gesellschaft im Zusammenhang stehenden Kosten mit TEUR 86 etwas über dem Niveau des Vorjahresquartals (TEUR 76). Die Personalkosten der Gesellschaft beliefen sich unverändert auf TEUR 12.

Die Bilanzsumme der KST Beteiligungs AG erreicht zum 30.06.2022 9,64 Mio. Euro (31.12.2021: 9,85 Mio. Euro). In Höhe von 2,42 Mio. Euro (ca. 25%) war diese in festverzinslichen Wertpapieren investiert. Der übrige Wertpapierbestand der Gesellschaft lag zum 31.03.2022 bei 6,26 Mio. Euro bzw. ca. 65% der Bilanzsumme.

Hiervon waren wiederum ca. 30 % in Titeln aus dem Bereich der Indices DAX und CDAX (einschließlich Unterindices) sowie ca. 10 % in Auslandstiteln, deren Indexzugehörigkeit, soweit vergleichbar, in etwa den genannten inländischen Indices entspricht, investiert. ADRs russischer Emittenten bleiben sind hierin nicht mehr enthalten.

KST Beteiligungs AG

Vorstand



Über die KST Beteiligungs AG



Die KST Beteiligungs AG ist eine im Basic Board der Deutschen Börse notierte Beteiligungsgesellschaft, deren Unternehmensziel die langfristige Steigerung des Gesellschaftsvermögens ist. Zu diesem Zweck verfolgt die KST als Anlagestrategie die Investitionen des Wertpapierportfolios vor allem in liquide Aktien aus gängigen Börsensegmenten sowie in höherverzinsliche Anleihen.

Kontakt IR und PR und meldende Person:

Reinhard Voss

Vorstand



Disclaimer:

Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der KST Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der KST Beteiligungs AG dar.





Impressum:

KST Beteiligungs AG

Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen

Tel.: 07031 - 4690964

Fax: 07031 - 4690966

Mail: voss@kst-ag.de

Amtsgericht Stuttgart, HRB 19241

56459/03435 Finanzamt Böblingen

Vorstand: Reinhard Voss, Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Schmitt





