IRW-News: ValOre Metals Corp.: ValOre nimmt im Konzessionsgebiet Angilak ein zweites Kernbohrgerät in Betrieb; mit dem ersten Bohrgerät wurden im Uranziel Dipole in geringer Tiefe mehrere Zonen mit Radioaktivität durchteuft

IRW-PRESS: ValOre Metals Corp.: ValOre nimmt im Konzessionsgebiet Angilak ein zweites Kernbohrgerät in Betrieb; mit dem ersten Bohrgerät wurden im Uranziel Dipole in geringer Tiefe mehrere Zonen mit Radioaktivität durchteuft

Vancouver, British Columbia ValOre Metals Corp. (ValOre; TSXV: VO; OTC: KVLQF; Frankfurt: KEQ0, das Unternehmen) meldet heute ein Update über den aktuellen Stand der 4.500 Meter (m) umfassenden Kernbohrungen in seinem Uranprojekt Angilak im kanadischen Territorium Nunavut, das sich über eine Fläche von 59.483 Hektar erstreckt und an dem ValOre sämtliche Rechte (100 %) besitzt.

Charts zu den Werten im Artikel ValOre Metals

Derzeit sind in diesem 4.500 Meter umfassenden Bohrprogramm, das aktuell bei Dipole absolviert wird, zwei Diamantbohrgeräte im Einsatz, um die Uranziele Dipole und J4 West zu erkunden, erläutert Colin Smith, der bei ValOre als VP of Exploration verantwortlich zeichnet. Mit dem ersten Bohrgerät wurden im Bohrloch 22-DP-002 mehrere oberflächennahe Zonen mit starker Radioaktivität durchteuft, darunter auch 12.000 CPS in 56 m vertikaler Tiefe und 9.361 CPS in 98 m vertikaler Tiefe.

Hier die besten Werte aus den ersten beiden Kernlöchern des Programms 2022:

- In Bohrloch 22-DP-001 wurde eine oberflächennahe Zone mit Radioaktivität (4.000 Zählungen pro Sekunde (CPS) zwischen 49,82 und 50,20 m Tiefe) durchteuft. Die Bohrung ging jedoch anschließend in 78 m Bohrtiefe verloren. Das Loch endete oberhalb der geplanten Tiefe in der unteren Zone.

- Bohrloch 22-DP-002 wurde von derselben Bohrplattform aus bis in die Zieltiefe von 178 m gebohrt (Neigung von -70° auf -75°) und durchörterte sechs radioaktive Zonen. Hier eine Auswahl der besten Werte:

o 12.000 CPS von 57,80 bis 58,11 m Tiefe

o 9.361 CPS von 102,20 bis 102,41 m Tiefe

- Die radioaktiven Zonen korrelieren gut mit den mineralisierten Durchschneidungen der RC-Bohrlöcher (Umkehrspülverfahren/Reverse Circulation), die 2022 im Fallwinkel oberhalb niedergebracht wurden. Sie sind durch stark hämatisierten und brekzierten graphitischen Tuffstein gekennzeichnet, der in eine breitere Formation aus geschichtetem Basalt eingebettet ist.

*Die angegebenen Abschnittslängen des Kernmaterials entsprechen laut Schätzung ungefähr 70 % der wahren Mächtigkeit

Nähere Informationen über das RC-Bohrprogramm 2022: HIER KLICKEN (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/2022/valore-drills-multiple-zones-of-near-surface-radioactivity-at-dipole-target-angilak-property-uranium-project--20220509) für die Pressemeldung vom 9. Mai 2022, HIER KLICKEN (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/2022/valore-intersects-radioactive-structures-in-17-of-20-rc-drill-holes-at-dipole-and-yat-targets-angilak-property-uranium-project) für die Pressemeldung vom 2. Juni 2022 und HIER KLICKEN (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/2022/valore-drills-near-surface-radioactive-structures-in-4-of-5-rc-holes-over-400-m-of-strike-length-at-j4-west-target-angilak-property-uranium-project) für die Pressemeldung vom 15. Juni 2022.

Über Angilak

Das 59.483 Hektar große Konzessionsgebiet Angilak liegt im bergbau- und explorationsfreundlichen Nunavut Territory (Kanada) und verfügt über ein bezirksweites Potenzial für Uran, Edel- und Basismetalle. Seit dem Erwerb hat ValOre auf dem großen Landpaket über 55 Millionen CAD in die Ressourcenabgrenzung und Explorationsbohrungen (589 Bohrungen mit 89.572 Meter Gesamtlänge), Metallurgie, Geophysik, Geochemie und Logistik investiert. Diese Arbeiten unterstützten die Entwicklung der NI 43-101-konformen Schätzung der bedeutenden vermuteten Uranressource bei Lac 50 Trend (Lac 50).

Der NI 43-101-konforme technische Bericht für Lac 50 (Stichtag 1. März 2013) definierte eine vermutete Ressource, die Kanadas höchstgradige Uranressource außerhalb von Saskatchewan und eine der höchstgradigen Uranressourcen auf globaler Basis darstellt. Zu den Highlights zählen:

- 43,3 Mio. Pfund U3O8 in 2.831.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,69 % U3O8. KLICKEN SIE HIER (https://valoremetals.com/_resources/reports/Angilak-43101Resource-March2013.pdf) für eine zusammenfassende Tabelle der vermuteten Ressource bei Lac 50 Trend;

- Gestützt durch 351 Ressourcenabgrenzungsbohrungen mit Gesamtlänge von 62.023 Metern;

- Metallurgische Ergebnisse für Lac 50 zeigen eine hohe Urangewinnung und eine schnelle Laugungskinetik. Siehe Pressemeldungen: 28. Februar 2013 (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/archive/index.php?content_id=142), 11. September 2013 (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/archive/index.php?content_id=154) und 27. Februar 2014 (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/archive/index.php?content_id=158);

- Lac 50 Trend ist ein 15 km mal 3 km großes Gebiet mit hervorragendem Potenzial für Ressourcenwachstum und neue Entdeckungen;

- Die Uranmineralisierung beginnt an der Oberfläche und wurde bis in 380 m vertikale Tiefe erbohrt;

KLICKEN SIE HIER (https://www.youtube.com/watch?v=RhudtZ8UDK8) für ValOres Video vom 6. Mai 2021, das die Highlights von Angilak zusammenfasst.

KLICKEN SIE HIER (https://www.youtube.com/watch?v=KfRybxN6so8) für ValOres Video vom 6. Mai 2021, in dem die Schwerpunkte auf Angilak im Jahr 2021 besprochen werden.

Qualifizierter Sachverständiger (QP)

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß NI 43-101 erstellt und von Colin Smith, P.Geo., QP und Vice President of Exploration von ValOre, geprüft und genehmigt.

Die Informationen in Zusammenhang mit der unabhängigen Mineralressourcenschätzung für Angilak wurden von Michael Dufresne, M.Sc. P.Geo., President von Apex Geoscience Ltd, Robert Sim, P.Geo., Mitarbeiter von SIM Geological Inc. und Bruce Davis, FAusIMM, Mitarbeiter von BD Resources Consulting Inc. genehmigt, die unabhängige QPs gemäß NI 43-101 sind.

Werbung

Die Informationen im Zusammenhang mit der unabhängigen Mineralressourcenschätzung für Pedra Branca wurden von Fábio Valério, P.Geo., und Porfirio Cabaleiro, P.Eng., Mitarbeiter von GE21 genehmigt.

Über ValOre Metals Corp.

ValOre Metals Corp. (TSX-V: VO) ist ein kanadisches Unternehmen mit einem Portfolio an hochwertigen Explorationsprojekten. Das Team von ValOre ist bestrebt, Kapital und Wissen in Projekte zu investieren, die von beträchtlichen Vorinvestitionen früherer Eigentümer profitieren, eine hochwertige Mineralisierung in großem Umfang aufweisen und die Möglichkeit bieten, durch Exploration, Prozessverbesserung und Innovation einen greifbaren Wert hinzuzufügen.

Im Mai 2019 meldete ValOre den Erwerb des PGE- (Platinum Group Elements, Platingruppenelemente) -Konzessionsgebietes Pedra Branca in Brasilien, um seine bestehenden Uranprojekte Angilak und Genesis/Hatchet sowie sein Goldprojekt Baffin in Kanada zu ergänzen.

Das PGE-Projekt Pedra Branca umfasst 52 Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 56.852 Hektar (140.484 Acres) im Nordosten Brasiliens. Bei Pedra Branca beherbergen 7 verschiedene PGE+Au-Lagerstättengebiete eine NI 43-101-konforme vermutete Ressource aus dem Jahr 2022 von insgesamt 2,198 Mio. Unzen 2PGE+Au, die in 63,6 Mio. Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 1,08 g/t 2PGE+Au enthalten sind (KLICKEN SIE HIER für die Pressemitteilung vom 24. März 2022 - https://valoremetals.com/news-media/news-releases/2022/valore-expands-pedra-branca-inferred-mineral-resource-by-106-to-22-million-ounces-at-108-gt-2pgeau). Alle derzeit bekannten vermuteten PGE-Ressourcen von Pedra Branca sind potenziell im Tagebau gewinnbar.

Umfassende Explorationsprogramme haben das riesige Potenzial von ValOres Konzessionsgebiet Angilak im Nunavut Territory (Kanada) aufgezeigt, das das Gebiet Lac 50 Trend beherbergt, das eine aktuelle vermutete Ressource von 2.831.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,69 % U3O8 für insgesamt 43,3 Millionen Pfund U3O8 besitzt. Für Informationen hinsichtlich der vermuteten Ressource in der Uranlagerstätte bei Lac 50 Trend KLICKEN SIE HIER (https://valoremetals.com/news-media/news-releases/archive/index.php?content_id=144) für ValOres Pressemitteilung vom 1. März 2013.

Das Team von ValOre hat für die Konzessionsgebiete Angilak und Baffin enge Beziehungen zu erfahrenen Investoren aus dem Rohstoffsektor und zum Partner Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) geknüpft. ValOre war das erste Unternehmen, das ein umfassendes Abkommen zur Uranexploration auf Landflächen im Besitz der Inuit im Nunavut Territory unterzeichnete, und ist bestrebt, den Wert für seine Aktionäre zu steigern, während es gleichzeitig hohe Umwelt- und Sicherheitsstandards einhält und sich proaktiv für die örtlichen Gemeinden engagiert.

Für das Board of Directors,

Jim Paterson

James R. Paterson, Chairman und CEO

ValOre Metals Corp.

Für weitere Informationen über ValOre Metals Corp. oder diese Pressemitteilung besuchen Sie bitte unsere Website unter www.valoremetals.com oder kontaktieren Sie Investor Relations unter 604.653.9464 oder per E-Mail unter contact@valoremetals.com.

ValOre Metals Corp. ist ein stolzes Mitglied der Discovery Group. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.discoverygroup.ca/

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Obwohl ValOre der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, basieren diese Aussagen auf Faktoren und Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können. Diese Faktoren und Annahmen beruhen auf den ValOre derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten, erwarteten oder implizierten abweichen. Eine Reihe wichtiger Faktoren, einschließlich derer, die in anderen öffentlichen Veröffentlichungen dargelegt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die künftigen Tätigkeiten von ValOre und wirtschaftliche Faktoren. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und ValOre ist nicht verpflichtet, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. ValOre ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf ValOre, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder (falls zutreffend) seine Wertpapiere zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66899

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66899&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92025V1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.