RWE - Wo bieten sich Chancen?

RWE AG - WKN: 703712 - ISIN: DE0007037129 - Kurs: 40,480 € (XETRA)

Die RWE-Aktie befindet sich einem Tief bei 9,12 EUR aus dem September 2015 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei am 20. Mai 2022 auf ein Hoch bei 43,97 EUR. Mit diesem Hoch erreichte die Aktie den höchsten Stand seit Mai 2011.

Anschließend musste der Wert einen deutlichen Rücksetzer auf 34,40 EUR hinnehmen. Nach diesem Tief bildete er eine inverse SKS, also eine Bodenformation aus. Diese wurde am 27. Juli vollendet. Gestern notierte die Aktie im Hoch bei 40,83 EUR.

Rally hat noch Potenzial

Der Anstieg der letzten Tage ist noch nicht ausgereizt. Die Aktie des Energieversorgers könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter zulegen. Ein Anstieg an das Jahreshoch bei 43,97 EUR ist möglich. Idealerweise kommt es vorher noch zu einem Pullback an die Nackenlinie der inversen SKS. Dies würde Kurse um 38,70-38,50 EUR bedeuten.

Sollte die Aktie allerdings unter 37,06 EUR abfallen, dann wäre die Bodenformation aufgehebelt. In diesem Fall könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung 34,40 EUR oder sogar 28,50 EUR kommen.

Fazit: Die RWE-Aktie ist auf Sicht von wenigen Wochen ein interessanter Tradingkandidat. Potenzielle Kaufkurse liegen allerdings einige Prozent unter dem aktuellen Niveau.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)