Bullenmarkt im Nasdaq? Index 20% über dem Juni-Tief. (Stream ab 22:15)

Solide Ergebnisse und robuste Wirtschaftsdaten, einhergehend mit Zeichen einer deutlich an Schwung verlierenden Inflation, ist der perfekte Cocktail für FOMO - The Fear of Missing out! Nach Handelsende stehen erneut spannende Ergebnisse an, unter anderem von Ebay und Fortinet.



