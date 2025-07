Bechtle expandiert in Spanien und kauft Grupo Solutia

Düsseldorf (Reuters) - Der schwäbische IT-Dienstleister Bechtle verstärkt sich in Spanien.

Die Firma übernehme die spanische Grupo Solutia Tecnologia mit einem Umsatz von knapp 100 Millionen Euro und 637 Mitarbeitern, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Mit dem Zukauf verfünffache Bechtle sein Team in Spanien. Über den Kaufpreis und die Konditionen sei Stillschweigen vereinbart worden. Grupo Solutio ist ein IT-Spezialist für öffentliche Auftraggeber und arbeitet bereits seit längerem mit Bechtle zusammen. Bechtle ist seit 2001 in Spanien unterwegs und beschäftigte bisher an den Standorten Madrid, Barcelona und Saragossa 145 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt gut 120 Millionen Euro Umsatz in dem Land.