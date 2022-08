Wall Street - Die Käufer melden sich zurück

Beflügelt von guten Konjunkturdaten legten die US-Indizes am Mittwoch nach einem eher schwachen Auftakt in den neuen Handelsmonat wieder zu. Nachbörslich gab es erneut eine Flut von Quartalszahlen.

Nach zwei kleineren Verlusttagen in Folge übernahmen am Mittwoch die Bullen wieder das Kommando an der Wall Street. Der Dow Jones legte um 1,25% zu und der S&P500 kletterte um 1,53% im Vergleich zu gestern. Der stärkste der "großen3" war allerdings der Nasdaq100 mit einem Zugewinn von 2,68%. Hier beflügelten vor allem Moderna (16%) (Details hier) und Paypal (+9%) jeweils nach Quartalszahlen.

Rohölpreis erneut unter Druck/ Dollar profitiert nur kurzzeitig

Der US-Dollar legte nach den starken US-Konjunkturdaten am Nachmittag direkt zu (EUR/USD setzte bis auf 1,0120 USD zurück), konnte die Gewinne aber im Handelsverlauf nicht halten.

Rohöl der Sorte WTI war am Mittwoch erneut kräftig unter Druck, das OPEC-Meeting sorgte am frühen Nachmittag nur kurzzeitig für einen Anstieg beim schwarzen Gold, danach übernahmen wieder die Verkäufer das Kommando. Hierbei dürften die überraschend hoch ausgefallenen US-Rohöllagerbestände um 16:30 Uhr eine Rolle gespielt haben. Nachgebende Rohölpreise sorgten erneut dafür, dass Chevron die Verliererliste anführte im Dow mit einem Tagesminus von über 2%.

Der für die US-Wirtschaft so wichtige Dienstleistungssektor sendet wieder positive Signale: Der ISM-Einkaufsmanagerindex stieg überraschend an im Vergleich zum Vormonat. Statt wie erwartet mit 53,5 Punkten kam der Index mit 56,7 Punkten - der Vormonatswert lag bei 55,3 Punkten. Dies beflügelte die Bullen an der Wall Street - der S&P500 kletterte im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Juli bevor kurz vor der Schlussglocke Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach Börsenschluss gab es dann erneut eine Flut an Quartalszahlen. Die wichtigsten in der Zusammenfassung:

Lucid Group - Aktie nachbörslich unter Druck

Der Elektroautohersteller senkte erneut seine Produktionsziele am Mittwoch und nannte logistische Probleme mit den Lieferketten als Grund. Der Umsatz lag bei 97,3 Mio USD, der Verlust je Aktie lag bei 0,33 USD je Aktie. Anleger nehmen nachbörslich Abstand und schicken das Papier über 11 % in den Keller.

MercadoLibre legt beim Umsatz kräftig zu

Die Anteilsscheine des führenden Lateinamerikanischen e-commerce Unternehmens reagierten sehr positiv auf die Quartalszahlen am Abend und legten nach Börsenschluss knapp 10% zu. Der Umsatz lag mit 123 Mio. USD deutlich über den Erwartungen von 98,9 Mio. USD. Der Nettogewinn konnte um knapp 80% gesteigert werden.

Albemarle-Aktie klettert nachbörslich um 4%

Das in North Carolina beheimatete Unternehmen vermeldete nach Börsenschluss ein höher als erwartetes Umsatzwachstum und hob den Ausblick an. Dies wird sofort honoriert - der Wert ist aktuell knapp 10 USD oder 4% im Plus im nachbörslichen Handel.

Fortinet - Zweistellig im Minus nach Zahlen

Das Cybersecurity-Unternehmen vermeldete soeben sehr solide Zahlen, allerdings waren die Erwartungen recht hoch. Der Umsatz konnte um 29% auf 1,03 Mrd. USD gesteigert werden, der Gewinn lag bei 0,21 USD je Aktie. Die Aktie gibt aktuell im nachbörslichen Handel über 10% nach.