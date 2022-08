DAX: Kurslücke geschlossen

Der Deutsche Aktienindex DAX hat es im gestrigen Handelsverlauf geschafft, eine Anfang Juni gerissene Kurslücke zu schließen und ist anschließend wieder zurückgefallen. Trotzdem konnte ein Xetra-Schluss von Plus 0,55 Prozent bzw. 75 Punkten am Ende verbucht werden.

Allerdings lässt der lange Docht auf der Oberseite der gestrigen Tageskerze Zweifel an einer direkten Fortsetzung der Aufwärtsbewegung aufkommen, kurzzeitige Rücksetzer könnten auf 13.595 Punkte bevorstehen. Eine weitere Unterstützung findet das Barometer um den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 13.377 Punkten vor. Spätestens von dort aus sollte wieder eine Aufwärtsbewegung erfolgen.

Wenn nicht, könnte der DAX weiter auf der Unterseite durchgereicht werden, in diesem Szenario wären Ziele bei 13.200 und 13.000 Punkten für das Barometer vorgegeben. Auf der Oberseite besteht immer noch die Möglichkeit an rund 14.000 Punkte zuzulegen.

Ein Blick auf den Wirtschaftsdatenkalender zeigt erste Zahlen zu Ausgaben privater Haushalte aus Juli und der durchschnittlichen Nettoeinkommen aus Juni der Japaner in der Nacht zum Freitag, um 8:00 Uhr folgen Deutschlands Zahlen zu Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Juni. Um 8:45 Uhr meldet sich Frankreich mit frischen Daten zum Handelsbilanzsaldo aus Juni sowie neu geschaffenen Stellen ex Agrar Q2 (vorläufig) zu Wort.

Zeitgleich wird auch die Industrieproduktion aus Juni veröffentlicht. Italiens Industrieproduktion folgt um 10:00 Uhr, ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ihrer Arbeitslosenquote, den durchschnittlichen Stundenlöhnen und neu geschaffenen Stellen ex Agrar aus Juli dazu. Quartalszahlen stellen heute unter anderem Allianz, Aurubis, Deutsche Post, Deutsche Wohnen und Rheinmetall vor.