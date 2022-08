JENOPTIK - Erholungsrally mit Ansage

JENOPTIK AG - WKN: A2NB60 - ISIN: DE000A2NB601 - Kurs: 23,980 € (XETRA)

Seit Jahresbeginn befindet sich die Aktie von Jenoptik in einem Abwärtstrend, der sie ab Juni in einer weiteren steilen Verkaufswelle bis an die Unterstützung bei 19,72 EUR und das Abwärtsziel bei 19,91 EUR einbrechen ließ. Dort stoppte die Baisse und ging wie in der GodmodePLUS-Analyse vom 14. Juli antizipiert in eine steile Erholung über. Die beiden Ziele aus der Analyse - 22,94 und 24,00 EUR - wurden in den letzten Tagen erreicht und gestern bereits die mittelfristige Abwärtstrendlinie angekratzt. Wenn Sie mehr über unser Angebot GodmodePLUS erfahren möchten, folgen Sie einfach diesem Link.

Kaufwelle könnte sich direkt fortsetzen

Eigentlich hätte sich die Käuferseite bei Jenoptik jetzt eine korrektive Pause verdient, aber aufgrund der Dynamik der letzten Wochen ist auch ein Ausbruch über 24,00 - 24,16 EUR kein Ding der Unmöglichkeit mehr und könnte in den kommenden Stunden und Tagen zu einer Kaufwelle bis 25,75 und den Bereich der Hochs aus dem Juni bei 26,48 bis 27,18 EUR führen. An dieser Stelle sollte man sich aber auf eine mehrtägige Korrektur einstellen.

Sollte die Jenoptik-Aktie dagegen nicht direkt über 24,16 EUR ausbrechen, könnte nach einer Korrektur bis 22,94 EUR der nächste Kaufimpuls über diese Hürde führen. Erst unter 22,94 EUR müsste man sich auf eine deutlichere Gegenbewegung bis 21,92 EUR einstellen.

Charttechnisches Fazit: Trotz der steilen Rally - oder gerade aufgrund des hohen Aufwärtsmomentums - dürfte die Jenoptik-Aktie in Kürze auch über 24,00- 24,16 EUR ausbrechen und die Aufwärtstrendphase bis 27,18 EUR fortsetzen.

