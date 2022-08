Nike schüttet Dividende aus

Der amerikanische Sportartikelanbieter Nike Inc. (ISIN: US6541061031, NYSE: NKE) zahlt am 3. Oktober 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,305 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record day ist der 6. September 2022. Im November 2021 steigerte Nike die Quartalsdividende um 11 Prozent. 1984 zahlten die Amerikaner noch 1 US-Cent Dividende je Quartal aus. Seitdem wurde die Ausschüttung kontinuierlich erhöht, die letzten 20 Jahre in ununterbrochener Folge.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,22 US-Dollar ausbezahlt. Derzeit liegt die Dividendenrendite unter Zugrundelegung des aktuellen Börsenkurses von 114,48 US-Dollar bei 1,07 Prozent (Stand: 4. August 2022).

Nike mit Firmensitz in Beaverton im US-Bundesstaat Oregon wurde 1972 gegründet. Der Dow Jones-Wert gab am 27. Juni 2022 seine Zahlen zum vierten Quartal bekannt. Im vierten Quartal (31. Mai) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 12,23 Mrd. US-Dollar und damit 1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres (12,34 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn sank um 5 Prozent auf 1,44 Mrd. US-Dollar. Im gesamten Fiskaljahr 2022 betrug der Umsatz 46,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 44,54 Mrd. US-Dollar) und der Gewinn 6,05 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,73 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Minus von 31,31 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 179,27 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. August 2022).

Redaktion MyDividends.de