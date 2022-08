Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.08.2022 Kursziel: 32,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Q2: Leichter Umsatzrückgang gegenüber starker Vorjahresbasis - Auftragsbestand deutet jedoch auf positive zweite Jahreshälfte hin PVA TePla hat gestern Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 veröffentlicht, die umsatzseitig unter unserer Prognose liegen, beim Ergebnis die Erwartung aber erfüllten. Umsatzentwicklung schwächer als erwartet: In der ersten Jahreshälfte erzielte PVA TePla einen Umsatz von 80,1 Mio. Euro. Damit konnte der hohe Vorjahreswert nochmals um 12,9% yoy gesteigert werden (Vj.: 70,9 Mio. Euro). Maßgeblich hierfür war jedoch vor allem das sehr starke Jahresauftaktquartal. Dagegen war der Umsatz in Q2 im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (-0,6% yoy) und lag deutlich unter unserer Erwartung von 54,2 Mio. Euro. So führten Verschiebungen bei den Produktauslieferungen dazu, dass das Segment Semiconductor Systems mit 31,8 Mio. Euro die starke Vorjahresbasis nicht überbieten konnte (-8,7% yoy). Das Segment Industrial Systems erzielte einen Umsatz von 15,1 Mio. Euro (+22,1% yoy). EBIT-Marge rückläufig, aber höher als erwartet: Im H1 wurde ein EBIT auf Konzernebene von 7,2 Mio. Euro erzielt (+2,2% yoy). Dies impliziert ein EBIT für das Q2 von 4,9 Mio. Euro (MONe: 5,1 Mio. Euro). Im abgelaufenen Quartal fiel die Bruttomarge aufgrund der gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit den Erlösen leicht gesunkenen Herstellungskosten höher aus als von uns antizipiert (29,9% vs. MONe: 26,2%). Letztlich entspricht das EBIT daher trotz der zu hohen Umsatzprognose knapp unserer Erwartung und PVA TePla erzielte eine operative Marge im zweistelligen Bereich (10,5% vs. MONe: 9,4%), wenngleich das Vorjahresniveau unterschritten wurde (-1,7 PP yoy). Erreichen der Guidance sehr visibel: Mit einem Auftragseingang von 106,3 Mio. Euro konnte dieser im H1 um 8,8% yoy gesteigert werden. Der Auftragsbestand beträgt zum Ende des zweiten Quartals somit 309,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer Verdopplung im Vergleich zu H1/21 (+105,2% yoy). Hierin ist u.E. ein Auftragsvolumen von ca. 53 Mio. Euro für hochmargige Metrologiesysteme enthalten. Diese dürften noch im laufenden Geschäftsjahr als Umsatz verbucht werden. Insgesamt sollte PVA für H2 bereits über gebuchtes Geschäft von ca. 80 Mio. Euro verfügen, wodurch die Erfüllung der Umsatzguidance von 170 bis 180 Mio. Euro u.E. sehr visibel ist. Hierzu fehlt nach Abschluss des ersten Halbjahres zusätzlich zum gebuchten Geschäft lediglich ein Umsatzbeitrag von 10 bis 20 Mio. Euro. Durch das steigende Umsatzniveau im Halbleiterbereich erscheinen u.E. auch die EBITDA-Erwartungen von 25 bis 27 Mio. Euro mehr als erreichbar, weshalb wir unverändert oberhalb der Guidance positioniert bleiben. Fazit: Zur Halbzeit des Geschäftsjahres impliziert ein hoher Auftragsbestand eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses auf Gesamtjahressicht. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 32,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24755.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °