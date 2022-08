Deutsche Boerse Long: 41 Prozent Chance!

Unbemerkt von vielen Anlegern entwickeln sich Aktien der Deutschen Börse und ihrer Wettbewerber seit Jahren stark. Die Halbjahresergebnisse vom 27. Juli 2022 hievten den Kurs weiter nach oben. Dabei verdiente der Frankfurter Börsenbetreiber im zweiten Quartal deutlich mehr als erwartet. Wenige Unternehmen profitieren momentan von der Inflation und vom volatilen Markt. Doch der Deutschen Börse bringt die unsichere Konjunktur dank der hohen Handelsaktivitäten an den Märkten erhöhte Gewinne ein. Der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn ist im zweiten Quartal auf 341,1 Millionen Euro gestiegen. Das war ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und übertraf die Prognosen. Analysten hatten im Schnitt ein Wachstum von 5,9 Prozent erwartet.

Zum Chart

Der Aktienkurs der Deutschen Börse befindet sich seit Mitte 2012 in einem stetigen Aufwärtstrend, der nur im Corona-Sell-Off Mitte März 2020 kurz durchbrochen wurde und in den Monaten danach eine Übertreibung nach oben durchlief. Auch der Abverkauf am Markt aufgrund des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022 verursachte einen „V“-förmigen Einschnitt. Im kleineren Maßstab folgten auf den „Ukraine-Rebound“ eine Seitwärtskonsolidierung und die Bildung einer Support-Zone im Bereich von 165,65 Euro. Aufgrund der aktuellen Quartalsergebnisse entwickelte sich der Kurs von der Trendmitte leicht über die obere Trendbegrenzung. Kurzfristig gilt der Wert nun als überkauft und könnte in einem möglichen Szenario wieder eine Seitwärtskonsolidierung ausbilden. Mittelfristig besteht kein Grund, warum der langfristige Trend nicht weiterlaufen sollte. Bis in das Jahr 2024 ist ein jährlicher Zuwachs beim Gewinn je Aktie von 10 Prozent geplant und sollte das erwartete KGV 2024 auf aktuell 18,99 senken. Aufgrund der faktischen Monopolstellung am deutschen Markt erscheint dies nicht als abgehoben.