INFINEON - Erholung zu Ende?

Die Infineon-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeittief aus dem Jahr 2009 bei 0,34 EUR in einer langfristigen Rally. Diese führte die Aktie des Chipherstellers bis November 2021 auf ein Hoch bei 43,84 EUR.

Anschließend startete eine Korrekturbewegung. Diese führte die Aktie an den Aufwärtstrend über die Tiefpunkte aus dem Jahr 2009 und März 2020. An diesem Trend drehte der Wert Anfang Juli 2022 wieder nach oben. In der letzten Woche drang die Aktie in die Widerstandszone zwischen 29,06 und 30,10 EUR ein, scheiterte aber daran. Der kurzfristige und sehr steile Aufwärtstrend bei heute 26,31 EUR ist aber noch intakt.

Erholung zu Ende?

Die steile Erholung der letzten Wochen könnte mit dem Scheitern an der Widerstandszone zwischen 29,06 EUR und 30,10 EUR ein vorläufiges Ende gefunden haben. Eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung zwischen dieser Zone und der Unterstützungszone zwischen 25,76-25,44 EUR wäre nun möglich.

Gelingt aber der Infineon-Aktie doch noch ein Ausbruch über den Widerstandsbereich, dann wäre eine weitere Erholung in Richtung 32,90-33,26 EUR möglich.

Fazit: Nach der steilen Rally der letzten Wochen haben sich die Bullen eine Pause verdient.

