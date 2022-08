AGILENT - Dynamische Trendbewegung deutet sich an

Agilent Technologies Inc. - WKN: 929138 - ISIN: US00846U1016 - Kurs: 132,170 $ (NYSE)

Die Agilent-Aktie musste nach ihrem Allzeithoch vom 03. September 2021 bei 179,57 USD massive Verluste hinnehmen. Die Aktie fiel auf ein Tief bei 112,64 USD zurück. Damit kam es zu einem Rücksetzer minimal unter das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 115,90 USD und zu einem Rücksetzer auf eine alte obere Trendbegrenzung.

Auf diesem Unterstützungsbereich bildete der Wert in den letzten Monaten einen Doppelboden aus. Diese vollendete er am 29. Juli mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 130,77 USD und 131,20 USD. Allerdings bleibt der Wert seitdem am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch hängen. Dieser Trend verläuft heute bei 134,10 USD.

Ausbruch oder Einbruch?

Gelingt der Agilent-Aktie ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, dann würde die Bodenbildung mittels des Doppelbodens bestätigt werden. Ein Anstieg bis an das rechnerische Ziel aus dem Doppelboden bei 152,82 USD wäre möglich. Zudem würde sich die Chance auf eine Ausdehnung in Richtung 170 USD ergeben.

Sollte die Aktie aber unter 128,54 USD abfallen und damit unter das letzte Zwischenhoch in der kurzfristigen Aufwärtsbewegung, dann wäre mit einer Verkaufswelle in Richtung 115,90-112,64 USD zu rechnen.

Fazit: Die Agilent-Aktie steht kurz vor einer dynamischen Bewegung. Noch ist die Richtung aber nicht klar. Die Bullen dürften einen minimalen Vorteil haben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)