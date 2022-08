Original-Research: Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Advanced Blockchain AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Advanced Blockchain AG Unternehmen: Advanced Blockchain AG ISIN: DE000A0M93V6 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023 Letzte Ratingänderung: Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger, Felix Haugg Einfacher Zugang zu DeFi, Krypto & Web 3.0, Signifikantes Upside-Potenzial durch das wachstumsstarke Portfolio Erfolgreiche Teilveräußerungen und Finanzierungsrunden bestätigen den Investmentansatz der Gruppe Advanced Blockchain AG ist ein Blockchain-Venture-Builder, der sich auf Investitionen, Entwicklung und Skalierung in disruptive Technologien einschließlich Token-Investitionen konzentriert. Ihr Hauptmarkt ist daher der Risikokapitalmarkt für Unternehmen, die in der Blockchain-Technologie tätig sind, mit einem besonderen Fokus auf den dezentralen Finanzsektor (DeFi) und Infrastrukturprojekte, die das Web 3.0 ermöglichen. Advanced Blockchain ist ein Innovationszentrum mit einem breit gefächerten Portfolio, bestehend aus internen Projekten, Inkubationen als auch frühphasigen Investitionen. Der Venture-Builder-Arm von Advanced Blockchain fungiert als führender Inkubator von Projekten, wie z. B. für Composable Finance. Advanced Blockchain inkubiert nicht nur sehr vielversprechende Projekte, sondern das Unternehmen weist auch ein breit gefächertes Portfolio an Investitionen auf, welches weiter ausgebaut wird. Umfangreiche Expertise, Ressourcen und Netzwerk ermöglichen der AG frühphasigen Zugang zu exklusiven Investmentmöglichkeiten von Projekten mit erheblichem Potenzial. Die Investitionsstrategie des Unternehmens verfolgt zwei Ziele: Maximierung der Investitionsrendite und Identifizierung von Synergien im Ökosystem. Die Unterstützung der vielversprechendsten Projekte mit intelligentem Kapital ermöglicht es ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen, was wiederum dem Unternehmen eine gute Investitionsrendite beschert. Darüber hinaus ermöglichen es die Synergien des Unternehmens, das Potenzial und die Fähigkeiten seiner Portfoliounternehmen durch gemeinsames Wachstum und Integration exponentiell zu steigern, wie das Beispiel von Composable Finance (ein Inkubationsprojekt) zeigt, das sich die achte Parachain im Polkadot-Netzwerk sicherte, indem es mehr als 160 Millionen USD über einen Crowd-Loan aufnahm. Daraus ergab sich eine implizite Bewertung von 400 Millionen USD des Composable Ökosystems was LAYR und PICA Token gemeinsam bewertet und damit fast 20 Millionen USD allein für die 2 Millionen USD Erstinvestition von Advanced Blockchain. Advanced Blockchain AG notiert im Segment Scale der Deutschen Börse, sowie im Primärmarkt der Börse Düsseldorf. Insgesamt haben wir einen Unternehmenswert von rund 83 Mio. EUR (bisher: 88 Mio. EUR) nach NAV ermittelt. Bei 3,77 Millionen ausstehenden Aktien entspricht dies einem Wert je Aktie von 21,99 EUR (bisher: 23,32 EUR). Aufgrund des starken Rückgangs der Kryptomärkte und des aktuellen 'Krypto-Winters' haben wir einen zusätzlichen Abschlag auf den ermittelten Fair Value vorgenommen. Diesen beziffern wir aktuell auf rund 55%. Dies entspricht dem durchschnittlichen Rückgang der beiden führenden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum seit der Veröffentlichung unserer Erstbewertung (21.04.22). Daher haben wir den fairen Wert mit 37,75 Mio. EUR oder 10,00 EUR je Aktie ermittelt. Damit liegt unser Kursziel von EUR 10,00 derzeit deutlich unter dem errechneten fairen inneren Wert. Bei einer Beruhigung der Kryptomärkte und einem 'Krypto-Frühling' werden wir dann auch unseren 'Marktabschlag' entsprechend reduzie-ren. Vor dem Hintergrund des hohen Kurspotenzials vergeben wir das Rating Kaufen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/24781.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de +++++++++++++++

