DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX erzielt trotz Kursverlusten positives Halbjahresergebnis

DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX erzielt trotz Kursverlusten positives Halbjahresergebnis



11.08.2022 / 11:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



coinIX erzielt trotz Kursverlusten positives Halbjahresergebnis H1 2022 leicht positives Nachsteuerergebnis

Investitionen konsequent fortgeführt

Dynamische Entwicklung der Blockchaintechnologie hält an

Zuversichtlicher Ausblick Hamburg, 11.08.2022 - Die auf Kryptowährungen und Blockchaintechnologie fokussierte Hamburger Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA (WKN: A2LQ1G / ISIN: DE000A2LQ1G5) hat im ersten Halbjahr 2022 Kursrückgänge im Portfolio verkraften müssen. Trotz der erheblichen Anspannung der Kapitalmärkte und deutlicher Kursverluste an den Kryptomärkten konnte die Gesellschaft im ersten Halbjahr ein positives Halbjahresergebnis erwirtschaften. Aus der Realisierung von Kursgewinnen bei der Veräußerung von Positionen in Kryptowährungen wurde ein Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 0,5 Mio. erzielt. Diesen standen realisierte Kursverluste und Abschreibungen im Volumen von EUR 0,2 Mio. gegenüber. Unter Berücksichtigung der laufenden Managementvergütung und weiteren Aufwendungen ergibt sich ein Halbjahresüberschuss in Höhe von EUR 0,05 Mio. Auf der Investitionsseite hat die Gesellschaft den Ausbau ihres Beteiligungsportfolios konsequent fortgesetzt. Insgesamt hat die coinIX in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres in 15 Transaktionen EUR 1,4 Mio. in ihr Beteiligungsportfolio investiert. Hiervon entfielen EUR 0,4 Mio. auf 7 neue Beteiligungen an Blockchainprojekten und EUR 0,7 Mio. auf 6 neue Unternehmensbeteiligungen. Zusätzlich beteiligte sich das Unternehmen mit EUR 0,3 Mio. an 2 Finanzierungsrunden von Portfoliogesellschaften. Susanne Fromm, CEO der coinIX: „Das letzte Halbjahr hat in einem schwierigen Makroumfeld die Volatilität des noch sehr jungen Marktes deutlich vor Augen geführt. Die Blockchain-Innovation geht indes unaufhaltsam weiter, wir sehen weiterhin sehr hohes Potenzial in unserem Portfolio und nutzen die Chancen, die sich durch allgemein niedrigere Bewertungen bieten.“ Angesichts der unverändert dynamischen Entwicklung der Blockchaintechnologie und der sich aktuell abzeichnenden Bodenbildung an den Kryptomärkten blickt die Gesellschaft zuversichtlich in die Zukunft.

11.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de