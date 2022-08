DGAP-News: The Social Chain AG: Portfoliobereinigung und Beitrag der DS Gruppe stärken Profitabilität

DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

The Social Chain AG: Portfoliobereinigung und Beitrag der DS Gruppe stärken Profitabilität



11.08.2022 / 09:14

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorläufiger Umsatz zum 30. Juni 2022: 220 Mio EUR

Vorläufiges EBITDA – vor Adjustierungen: 14,5 Mio EUR (inkl. Erlöse aus der Veräußerung KoRo)

Operativer Verlust inklusive der Restrukturierungskosten sinkt um 35% von Q1 zu Q2 auf rund 9,4 Mio EUR

Die Social Chain AG trennt sich von mehreren Gesellschaften und konzentriert sich auf wachsendes Agenturgeschäft, sowie Markenausbau bei der DS Gruppe

Nach Portfoliobereinigung Anpassung des erwarteten Jahresumsatz auf 415 Mio EUR

EBITDA Guidance bleibt im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, zwischen 4 und 5% EBITDA-Marge

Working Capital Finanzierung der DS Gruppe von rund 100 Mio EUR wird für eine Laufzeit von 3 Jahren neu strukturiert

Berlin, 11. August 2022. „Die Post-Merger-Integration und Restrukturierung der Social Chain AG entwickelt sich trotz eines schwierigen Marktumfelds wie geplant und entsprechend den Erwartungen”, berichtet CEO Wanja S. Oberhof. Der vorläufige Umsatz steigt im ersten Halbjahr – maßgeblich durch die Übernahme der DS Gruppe – von 160 Mio EUR in 2021 auf über 220 Mio EUR in 2022. Das vorläufige EBITDA steigt, getrieben durch den Erlös aus dem Verkauf der Mehrheitsanteile an KoRo Handels GmbH auf rund 14,5 Mio EUR vor Adjustierungen, nach -5,3 Mio EUR im ersten Halbjahr 2021.

Zur klaren Fokussierung auf die Kernbereiche, das wachsende Social Media Agenturgeschäft (2021: 19 Mio EUR, 2022: 32 Mio EUR) und die drei Commerce Säulen Core Brands, Maxx Group und Brand Chain, trennt sich die Gesellschaft von mehreren Tochterunternehmen.

Die Firmen RAVENSBERGER Matratzen GmbH, Carl Wilhelm Clasen GmbH, DEF Media GmbH und bytepark GmbH werden kurzfristig veräußert. Die Social Chain AG geht damit weitere signifikante Schritte auf dem Kurs zur Profitabilitätssteigerung. Hierzu stellte der Vorstand am Mittwochabend die Weichen.



Klarer Kurs in der Umsetzung: Profitabilität

„Wir konzentrieren uns auf die Gesellschaften im Konzern, von denen wir die größten Synergieeffekte für die gesamte Social Chain erwarten“, fasst CEO Wanja S. Oberhof zusammen. „Mit diesem Fokus auf unsere Kernkompetenzen und Kernmarken setzen wir, die bei der Hauptversammlung im Juni 2022 angekündigte Strategie mit dem Hauptziel „Profitabilität“ um.“



Die Produktlinie Clasen Bio bleibt im Konzern und wird ausgebaut, das Fremdmarkengeschäft der Carl Wilhelm Clasen GmbH wird veräußert

Die Carl Wilhelm Clasen GmbH produziert für Handelsmarken großer Discounter Trockenfrüchte und Nüsse unter deren Branding. „Da dieses Produktionsgeschäft nicht unser Kerngeschäft ist, und auch nicht in das strategische Konzept unseres Markenhauses der Zukunft passt, trennen wir uns von diesem Geschäftsbereich. Mit dem Auf- und Ausbau der Produktlinie Clasen Bio steigern wir den Rohertrag und die Profitabilität“, kommentiert Ralf Dümmel, Chief Product Officer. „So bringen wir die Synergieeffekte des starken DS Vertriebsnetzwerks und der hohen Kompetenz im Handelsmarketing voll in die Markenwelt der Social Chain AG ein.“



Die Social Chain AG konzentriert sich auf Profitabilität und Markenaufbau

Die Umsatzprognose für die Social Chain AG wird auf 415 Mio EUR im Gesamtjahr 2022 korrigiert, da durch den Verkauf der Unternehmen die Profitabilität gestärkt wird und der entsprechende Umsatz nicht mehr zum Konzern gehört. „Trotz des schwierigen Umfeldes rechnen wir mit einer positiven EBITDA-Marge vor Adjustierungen von 4 bis 5% für das Gesamtjahr.“, sagt CFO Andreas Schneider. Während der operative Verlust im ersten Quartal vor den Erlösen des KoRo Verkaufs noch bei rund -15,3 Mio EUR lag, verringerte sich dieser im zweiten Quartal auf rund -9,4 Mio EUR. Grund für den Verlust im zweiten Quartal sind sowohl Einmaleffekte aus der Zusammenführung der Social Chain AG und der DS Gruppe, als auch das deutlich abgekühlte Konsumverhalten. „Im dritten Quartal wird die Gesellschaft operativ Break-even erreichen und im vierten Quartal profitabel wirtschaften.“, so CFO Andreas Schneider weiter. Zur mittelfristigen Entwicklung ergänzt der CFO: „Zur Absicherung weiteren Wachstums dient auch eine neue Working Capital Finanzierung der DS Gruppe von rund 100 Mio EUR, die aktuell für die nächsten 3 Jahre neu strukturiert wird.“



Der detaillierte Halbjahresbericht, wird wie im Finanzkalender angekündigt, am 15. September 2022 veröffentlicht.



---------------------------



Wanja S. Oberhof, CEO: „Natürlich haben auch wir als substanziell investierte Unternehmer den Aktienkurs zur Kenntnis genommen. Die aktiven Hauptaktionäre, allen voran unser Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Georg Kofler, die ehemaligen Gesellschafter der DS Gruppe und ich haben bei der letzten Kapitalerhöhung bei 46,40 EUR mit knapp 20 Millionen EUR weiter in die Social Chain AG investiert. Wir bleiben der Gesellschaft langfristig verbunden, weil wir überzeugt sind, dass wir mit den verschiedenen Standbeinen und dem Fokus auf Social Commerce gut für die Zukunft aufgestellt ist. Aktuell steht unser Marktsegment an der Börse stark unter Druck, aber wir sind sicher, dass wir dem Markt beweisen können, dass wir solide und profitabel wachsen werden.“



Sie haben eine Anfrage, Interesse an einem Interview oder benötigen kostenloses Bild- material? Kontaktieren Sie uns gerne!



Pressekontakt:

The Social Chain AG

Gormannstraße 22

10119 Berlin Deutschland



Sanja Stankovic

Jana Walker

+49 40 675 73 2946

press@socialchain.com

www.socialchain.com

Über The Social Chain AG: Social Commerce im globalen Maßstab

Wir sind Pioniere des Social Commerce und die sozialen Medien sind unser Marktplatz. Als Haus der Unternehmer gestalten wir die Welt der Marken und des Handels neu und machen mit unserer geballten Vertriebskraft aus Wünschen und Ideen Produkte. Wir verstehen, wie wir unsere eigenen Marken und Produkte mit der Kraft von Social Media zu Direct-to-Consumer Brands entwickeln und sie zielgruppengenau vermarkten. Unseren Unternehmern und Handelspartnern bieten wir inhouse ein Rundum-sorglos-Paket: Von der eigenen Produktentwicklung, über die rechtliche Prüfung, Produktion, Qualitätssicherung, Marketing und Kommunikation bis zur Logistik und allem, was Marken und Produkte brauchen, um groß und erfolgreich zu werden.

Aktuell hat die Social Chain AG rund 10.000 Produkte in den Kategorien Food, Home & Living, sowie Beauty & Fitness und erfolgreiche Marken wie LANDMANN, den ältesten deutschen Grillhersteller und die Lifestyle-Marke URBANARA im Sortiment. So bringt die Social Chain AG die Produkte „Digital first – direct to Customer“ direkt zu den Kunden nach Hause. Plus: Dank des ausgezeichneten Handelsnetzwerks der Vertriebsexperten werden die Waren in mehr als 40.000 Handelsfilialen platziert – direkt zum Anfassen und Mitnehmen.

Bekannteste Köpfe der The Social Chain AG sind Ralf Dümmel und Dr. Georg Kofler, beide Investoren der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Neben Ralf Dümmel als Produktvorstand führen Andreas Schneider als Finanzvorstand und Wanja S. Oberhof als Vorstandsvorsitzender die Geschäfte der Gesellschaft.

Hauptsitz des Unternehmens mit knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Berlin, weitere Standorte sind New York, Manchester, Stapelfeld bei Hamburg, London, Los Angeles und Gallin. Die Aktien der Social Chain AG (WKN: A1YC99) sind im Prime Standard der Börse Frankfurt notiert.

www.socialchain.com

Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oder ihre verbundenen Unternehmen dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nicht ersetzen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen weder ein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oder Rechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar. Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenen Unternehmen keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.