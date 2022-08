E.ON - Kaufsignal im zweiten Anlauf möglich

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 9,106 € (XETRA)

Die gestrigen Zahlen im Einzelnen: E.ON erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von €52,8 Mrd (VJ: €33 Mrd), einen Gewinn je Aktie (bereinigt) von €0,54 (Vorjahr: €0,68), ein Ebitda (bereinigt) von €4,1 Mrd (VJ: €4,8 Mrd) und einen Nettogewinn (bereinigt) von €1,4 Mrd (VJ: €1,8 Mrd). Im Ausblick auf 2022 erwartet E.ON ein Nicht-Kerngeschäft von €0,8 bis €1,0 Mrd (bisher: €0,6 bis €0,8 Mrd), Prognose auf Konzernebene für 2022 und Prognose für 2026 bestätigt.Quelle: Guidants News

In der GodmodePLUS-Analyse vom 01. August war die Fortsetzung der kurzfristigen Erholung der E.on-Aktie nach dem Ausbruch über die Oberseite eines Aufwärtstrendkanals an den Widerstand bei 9,25 EUR in Aussicht gestellt worden. Diese Marke wurde gestern nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen angesteuert. Allerdings prallte die Aktie sofort nach unten ab, was einmal mehr die Bedeutung von 9,25 EUR als Widerstandsmarke unterstrich.

Heute unternehmen die Bullen den nächsten Ausbruchsversuch und könnten damit – nachdem von fundamentaler Seite jetzt alle Karten auf dem Tisch liegen – durchaus Erfolg haben. Die Folge wäre ein Kaufimpuls bis an die Hochs vom Juni bei 9,73 EUR und darüber bereits an den zentralen kurzfristigen Widerstandsbereich bei 10,22 EUR. Darüber hätte die Aktie sogar Luft bis 10,81 EUR.

Sollte die E.on-Aktie aber erneut an der Hürde bei 9,25 EUR scheitern, müsste man sich auf eine deutliche Korrektur bis 8,75 EUR einstellen, ehe hier ein weiterer Anstieg folgen kann. Darunter droht bereits ein Einbruch bis 8,27 EUR.

Charttechnisches Fazit: Die E.on-Aktie könnte jetzt über 9,25 EUR ansteigen und getragen von diesem Kaufsignal bis 9,73 und 10,22 EUR steigen.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)