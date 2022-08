SIEMENS - Verlust im 3. Quartal, Ergebnisprognose gesenkt - Wackelt die Erholung?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 109,180 € (XETRA)

Siemens erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von €17,9 Mrd (VJ: €16,1 Mrd, Analystenprognose: €17,4 Mrd), einen Auftragseingang von €22 Mrd (VJ: €20,5 Mrd, Prognose: €19,5 Mrd), ein Ergebnis nach Steuern von -€1,5 Mrd (VJ: +€1,5 Mrd, Prognose: -€0,675 Mrd). Im Ausblick auf 2022 sieht Siemens einen Gewinn je Aktie vor PPA von €5,33 bis €5,73 Mrd (bisher: €8,70 bis €9,10 Mrd, Vorjahr: €8,32 Mrd). Quelle: Guidants News

Auch wenn es zunächst zu einem Kursrücksetzer kommen dürfte, bleibt die Aktie von Siemens an sich weiter in einer Erholung, solange der Supportbereich von 104,28 bis 105,12 EUR nicht nachhaltig aufgegeben wird. Für diesen Anstieg in den letzten Wochen war die Verteidigung von 94,81 EUR entscheidend, einem Korrekturtief aus dem Sommer 2020. Damit konnte Anfang Juli der nächste dramatische Kurseinbruch in Richtung 82,00 EUR verhindert und ein Boden gebildet werden.

Auch wenn der zu erwartende Kursrückgang dem Anstieg einen Dämpfer verpassen dürfte, bleiben die Bullen weiter im Vorteil und könnten die Aktie eigentlich schon heute ausgehend von 105,12 EUR wieder in Richtung der Oberseite eines sich abzeichnenden kleinen Aufwärtstrendkanals kaufen. Wird dann auch der Kreuzwiderstandsbereich bei rund 111,00 bis 113,00 EUR überwunden, würde dies den nächsten Befreiungsschlag für die Aktie von Siemens bedeuten. Die Folge wäre eine Kaufwelle bis 119,00 und darüber auf 125,66 - 126,46 EUR.

Sollte die Aktie dagegen im weiteren Verlauf unter das Zwischentief bei 104,28 EUR fallen, wäre eine Korrektur bis 101,50 EUR wahrscheinlich. Hier könnten die Bullen die Erholungsbewegung – allerdings mit reduziertem Aufwärtspotenzial – fortsetzen.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)