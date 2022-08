TESLA - Neue Kaufwelle möglich

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 883,070 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 1.243,49 USD vom 04. November 2021 in einer Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie auf ein Tief bei 620,57 USD.

Nach diesem Tief bildete die Aktie ein symmetrisches Dreieck aus. Der Ausbruch nach oben erfolgte am 27. Juli. Anschließend kletterte der Wert über ein Zwischenhoch bei 842,36 USD auf ein Hoch bei 940,82 USD. Nach einem Rücksetzer auf das Zwischenhoch zog der Wert gestern wieder etwas an, bildete dabei aber keine bullische Tageskerze aus.

Kaufwelle möglich

Die Tesla-Aktie könnte ausgehend von der Unterstützung bei 842,36 USD ihre Erholung der letzten Wochen fortsetzen. Ein Anstieg in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch bei aktuell 1.086,57 USD. Eine Bestätigung dieses Szenarios ergäbe sich mit einem Ausbruch auf ein neues Hoch in der kurzfristigen Rally, also über 940,82 USD.

Sollte der Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 842,36 USD abfallen, dann wäre mit einer weiteren Abwärtsbewegung in Richtung des noch offenen Aufwärtsgaps vom 21. Juli zwischen 764,60 USD und 751,99 USD zu rechnen.

Fazit: Die Tesla-Aktie steht an einer kurzfristigen Schaltstelle und könnte von hier aus ihre Erholung der letzten Wochen fortsetzen.

Zusätzlich lesenswert:

CANCOM – Liegt das Schlimmste hinter uns?

CARL ZEISS MEDITEC - Nach Pullback im Rallymodus

GFT – Erneute Prognoseerhöhung aber Peak erreicht?

Fibonacci, Impuls- und Korrekturwellen lösen Begeisterungsstürme und jede Menge Tradingideen bei Ihnen aus? So geht es André Tiedje auch. Nicht umsonst wird er im deutschsprachigen Raum als der bekannteste Experte für Elliott Wellen angesehen. In seinem Premium-Service André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen erhalten Sie regelmäßige Updates zu den wichtigsten Indizes, dem Währungspaar EUR/USD sowie den Rohstoffen Gold und Öl, natürlich tiefgreifend analysiert anhand seines Spezialgebiets der Elliott Wellen. Hier gibt es interessante Set-ups für Ihr Trading, nicht nur regelmäßig, sondern auch nachvollziehbar und nachhandelbar. Jetzt Tage kostenlos testen. Mehr zu André Tiedjes Elliott-Wellen-Analysen

Tesla Inc. - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)