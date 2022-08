Zentrum-Allianz für Italien-Wahl formiert

ROM (dpa-AFX) - Ex-Regierungschef Matteo Renzi und der frühere Minister Carlo Calenda haben für die Parlamentswahl in Italien eine neue Zentrumsallianz formiert. Die beiden Parteien Italia Viva (Renzi) und Azione (Calenda) wollen am 25. September moderate Wähler für sich gewinnen und damit möglicherweise in eine Rolle als Königsmacher kommen. In aktuellen Umfragen führt der Mitte-Rechts-Block angeführt von den postfaschistischen Fratelli d'Italia um Parteichefin Giorgia Meloni deutlich. Mitte-Links um die Sozialdemokraten käme nach den Erhebungen selbst mit der Zentrumsgruppe nicht auf eine Mehrheit.

Die neue Allianz hofft auf einen Zustrom von Wählern etwa aus Silvio Berlusconis Partei Forza Italia; die beiden Ministerinnen Mariastella Gelmini und Mara Carfagna haben die Partei des Ex-Ministerpräsidenten bereits verlassen und sollen zwei wichtige Gesichter im Wahlkampf der Moderaten werden. Angeführt wird die Kampagne von Calenda. Dessen Ziel ist, den noch amtierenden, parteilosen Ministerpräsidenten Mario Draghi nach der Wahl zu einem Weitermachen zu überreden./msw/DP/he