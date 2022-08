ILLUMINA - Biotech-Aktie nach Zahlen massiv unter Druck

Illumina Inc. - WKN: 927079 - ISIN: US4523271090 - Kurs: 227,440 $ (Nasdaq)

Da hatte sich die Illumina-Aktie in den vergangenen Wochen so schön nach oben gearbeitet, schon kommen die Verkäufer wieder mit dem Hammer ums Eck. Aber nach diesen Quartalszahlen kommt ein Kursrutsch auch nicht überraschend. Denn es war schlichtweg alles schlecht.

Der Umsatz legte im zweiten Quartal um gerade einmal 3 % auf 1,16 Mrd. USD zu. Für ein Wachstumsunternehmen, wie Illumina an der Börse bewertet ist, ist das natürlich viel zu wenig. Auf GAAP-Basis rutschte der Spezialist für Maschinen zur Gensequenzierung tief in die roten Zahlen. Das Minus betrug 535 Mio. USD oder 3,40 USD je Aktie. Auf Non-GAAP-Basis brach der Gewinn von 1,87 USD je Aktie auf 0,57 USD je Aktie ein. Analysten hatten mit einem Gewinn von 0,64 USD je Aktie und einem Umsatz von 1,22 Mrd. USD gerechnet. Vor allen Dingen Kosten für Rechtsstreitigkeiten belasteten das Ergebnis.

Jahresprognose massiv gesenkt

Viel schwerer als das enttäuschende Quartal wog aber der Ausblick, den das Management komplett zusammenstrich. So geht es nun nur mehr von einem Umsatzwachstum zwischen 4 und 5 % aus (zuvor 14 bis 16 %). Auch dürfte das Jahresergebnis mit 2,78 bis 2,93 USD je Aktie negativ ausfallen. Der bereinigte Gewinn soll nun nur mehr 2,75 bis 2,90 USD je Aktie betragen nach zuvor 4,00 bis 4,20 USD je Aktie. Damit steigt die Bewertung der Aktie auf Basis des gestrigen Schlusskurses auf ein KGV von 80, auf Basis des nachbörslichen Kurses beträgt das KGV 2022 immer noch 67.

Wie immer in solchen Fällen wird es nun massive Anpassungen seitens der Analysten geben. Untenstehende Tabelle enthält noch alte Prognosen.

Fazit: Die Bewertung der Illumina-Aktie ist sehr hoch, die fundamentale Entwicklung aktuell sehr schlecht. Interessierte Anleger warten eine Verbesserung der operativen Kennzahlen und eine Kursberuhigung für einen Einstieg ab.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 4,53 5,21 6,05 Ergebnis je Aktie in USD 5,90 4,13 5,20 Gewinnwachstum -30,00 % 25,91 % KGV 32 46 36 KUV 7,0 6,1 5,3 PEG neg. 1,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Illumina-Aktie (Wochenchart)

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)