Lincoln National meldet Dividende

Die Lincoln National Corporation (ISIN: US5341871094, NYSE: LNC) schüttet am 1. November 2022 eine Quartalsdividende von 45 US-Cents an ihre Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 10. Oktober 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,80 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 50,14 US-Dollar (Stand: 11. August 2022) einer Dividendenrendite von 3,49 Prozent. Im November 2021 wurde die Dividende um 7 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Die Lincoln National Corporation operiert unter dem Markennamen Lincoln Financial Group. Das Finanzunternehmen bietet seinen Kunden Finanzdienstleistungen wie Lebensversicherungen, Altersvorsorge und allgemeine Finanzplanungen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,10 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,85 Mrd. US-Dollar), wie am 3. August 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 238 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 642 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 26,55 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,32 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. August 2022).

