Nagarro: Aktie scheitert an wichtiger Chartmarke

Die guten Quartalszahlen vom vergangenen Freitag konnten kein nachhaltiges Momentum entwickeln.

Die Anteilsscheine des im TecDAX gelisteten IT-Dienstleisters Nagarro gehören mit einem Abschlag von 3 EUR je Aktie oder 2,38 Prozent aktuell zu den größten Verlierern im TecDAX.

Privatbank erhöht Kursziel

Die Frankfurter Privatbank ODDO BHF hatte heute das Kursziel für die Aktie von 170 auf 178 EUR erhöht und die Einstufung auf Outperform gelassen. Am vergangenen Freitag vermeldete das Unternehmen ein bereinigtes Betriebsergebnis (Ebitda) von 40,2 Mio. EUR - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Charttechnische Hürde bremst die Bullen

Nach den Zahlen vom vergangenen Freitag stieg die Aktie in den Bereich des EMA200 im Tageschart um 127,40 EUR, konnte diese charttechnische Hürde allerdings weder am Freitag noch am gestrigen Handelstag nennenswert überwinden.

Heute nun geben sich die Käufer geschlagen, der Ausbruchsversuch muss daher vorerst als gescheitert und ein erneuter Rücksetzer in den Bereich 100 bis 116 EUR eingeplant werden.