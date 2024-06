Dax-Widerstand: 18.280 18.350 Dax-Unterstützung: 17.900 17.600

Dax-Rückblick:

Der Dax kam am gestrigen Handelstag nicht mehr wirklich von der Stelle und auch heute Vormittag gibt es bislang keine klare Richtung. Nach einer unveränderten Eröffnung setzte der Dax zunächst unter 18.100 Punkte zurück, konnte sich aber im Anschluss wieder erholen.

Dax-Ausblick:

Aus charttechnischer Sicht ist in den vergangenen 24 Stunden nichts Entscheidendes passiert, die übergeordnete Einschätzung für den Dax steht daher unverändert.

Die Erholung seit dem Tagestief vom Montag ist bislang lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu verstehen. Erst Kurse oberhalb von 18.350 entspannen die charttechnisch prekäre Situation für die Käuferseite entscheidend, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken für einen erneuten Rücksetzer Richtung 17.900 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

