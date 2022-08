PHLX Index: Eindeutiger geht es nicht!

Während sich die Konjunkturaussichten neuesten Daten zufolge in Deutschland weiter eintrüben, offenbart ein Blick auf die Halbleiterbranche in den USA ein mögliches Comeback in der nächsten Zeit. So viel geht zumindest aus der Auswertung des PHLX Halbleiterindex der US-Amerikaner hervor.

Grund zum Anlass bietet zum einen der jüngst vollzogene Ausbruch über einen seit dem Jahreswechsel bestehenden Abwärtstrend um 2.880 Punkte und anschließendem Anstieg an 3.077 Zähler. Ein genauer Blick seit etwa Mitte Mai zeigt dabei eine äußerst markante technische Konstellation, die sich in Form einer inversen SKS-Formation manifestiert.

Auch hat bereits der 50-Tage-Durchschnitt wieder nach oben gedreht, einige wichtige Hürden bleiben jedoch noch für ein Folgekaufsignal zu meistern. Dies wäre zum einen der Horizontalwiderstand um 3.165 Zählern sowie der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 3.288 Punkten. Ohne diesen Schritt wird eine erfolgreiche Aktivierung des Kaufsignals mit Zielen bei 3.689 Punkten unmöglich

Auf der Unterseite würde sich ein bärisches Szenario unterhalb des Niveaus der beiden Schultern von grob 2.755 Punkten einstellen. In diesem Szenario könnte noch einmal der Bereich um 2.600 und darunter das Niveau um 2.533 Punkten erneut angesteuert werden.