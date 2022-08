PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement, SIX Exchange 19. August 2022



19.08.2022

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sehr geehrte Damen und Herren, beim vorherigen Versand (6:57 Uhr) der deutschsprachigen PSP-Medienmitteilung handelt es sich um den H1-Abschluss per 30.6.2022 ((und nicht um den Q1-Abschluss)). Aufgrund einer technischen Störung wurde fälschlicherweise der Q1-Lead im Email-Versand angezeigt.

In der Anlage ist nochmals die H1-2022-Medienmittelung ersichtlich. Wir bitte um Entschuldigung für allfällige Unsicherheiten. Mit freundlichen Grüssen,

PSP Swiss Property Weitere Informationen

Giacomo Balzarini, CEO · Tel. +41 (0)44 625 59 59 · Mobile +41 (0)79 207 32 40

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 Bericht und Präsentation sind unter www.psp.info verfügbar

www.psp.info/Finanzberichte

www.psp.info/Praesentationen Agenda

8. November 2022 · Publikation Q1–Q3 2022

21. Februar 2023 · Publikation FY 2022

5. April 2023 · Ordentliche Generalversammlung 2023

5. Mai 2023 · Publikation Q1 2023 PSP Swiss Property – führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.3 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.3 Mrd. aus. Die 97 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

