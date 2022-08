Bechtle: Chart sichtlich fester

Seit Jahren profitiert die Bechtle-Aktie von der Gunst der Anleger und konnte hierbei Ende 2021 ein Rekordniveau um 69,56 Euro markieren. Aber bereits zuvor hatte sich eine sichtliche Abschwächung des Charts gezeigt, die Verkaufswelle der letzten Monate war demnach nur eine Frage der Zeit. Doch an den Verlaufshochs aus dem Frühjahr 2019 um 36,00 Euro gelang es eine nachhaltige Stabilisierung im Juni/Juli zu vollziehen und einen ersten Vorstoß in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts um 45,00 Euro zu wagen. Dort hängt Bechtle nun seit einigen Tagen in einer Seitwärtskonsolidierung fest, allerdings weckt diese Konstellation Hoffnungen auf eine bullische Flagge. Eine erfolgreiche Auflösung würde demnach eine zweite Kaufwelle auslösen und die charttechnischen Minimalanforderungen an eine Erholung vollständig erfüllen.

Zweite Kaufwelle wahrscheinlich

Aus gegebenen Anlass kann für die Bechtle-Aktie erst oberhalb der jüngsten Verlaufshochs von 46,38 Euro eine zweite Kaufwelle zunächst in den Bereich von 48,48 und darüber an rund 50,00 Euro abgeleitet werden. Genau dieses Szenario würde sich hervorragend im Rahmen einer 1-2-3-Erholung für einen Long-Einstieg auf kurzfristiger Basis anbieten. Mittelfristige Signale gehen hieraus noch nicht hervor, das hängt von der weiteren Entwicklung des Wertpapiers ab. Ein Kursrutsch unter 42,25 Euro würde allerdings Zweifel an einem bullisch Ausbruch wecken, Abschläge auf rund 40,00 Euro wären dann die Folge. Sämtliche Notierungen darunter würden dagegen einen Test der Jahrestiefs bei 35,42 Euro erzwingen.