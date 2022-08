Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.08.2022 Kursziel: 22,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Nach Startschwierigkeiten: Expansionsaktivität im Galopp Pferdewetten.de hat am Montag H1-Zahlen vorgelegt, die etwas unter unseren Erwartungen lagen. Das Jahr 2022 ist durch die laufende Umstellung auf die eigene Sportwetten-Plattform jedoch als Übergangsjahr zu sehen. Umsatz und Ergebnisentwicklung durch Umstellungsprozess geprägt: Der Umsatz (Net Gaming Revenue) lag zum Halbjahr mit 7,8 Mio. Euro 1,9% unter dem Wert des Vorjahres. Das historisch umsatz- und ergebnisstarke Segment der Pferdewette zeigte sich in der ersten Jahreshälfte 2022 erneut als robust, erwirtschaftete ein EBIT in Höhe von knapp 2,5 Mio. Euro und konnte damit beinahe die Verluste aus der Sportwette (EBIT: -2,5 Mio. Euro) kompensieren (Konzern-EBIT: -54 TEUR; vs. H1/21: 1,6 Mio. Euro). Für die Equity Story ist die weitere Entwicklung im Bereich Sportwette essenziell, sodass im Folgenden auf die wesentlichen Aspekte detailliert eingegangen wird. Ausbau der Sportwetten-Plattform im Fokus: Im Juni wurde die neue SportwettenPlattform erfolgreich implementiert und produktiv geschaltet. Diese wurde vor dem Hintergrund nicht zufriedenstellender Margen durch die Nutzung einer externen Softwarelösung im Rahmen eines Joint-Ventures entwickelt. Das neue Partnerunternehmen verfügt über langjährige Branchenexpertise und hat in der Vergangenheit bereits Volumina von deutlich mehr als 500 Mio. Euro p.a. (stationär und online) abgewickelt, was im Hinblick auf eine langfristige Zusammenarbeit positiv stimmt. Die aus der vertikalen Integration erwartete Margenverbesserung in der Online-Sportwette zeichnete sich nach Aussagen des Managements bereits in den ersten Wochen nach Livegang ab. Das H2 wird nun voll im Fokus des Aufbaus der stationären Aktivitäten stehen. Aktuell sind vier von sechs bewilligten Standorten geöffnet, 16 zusätzliche Genehmigungsanträge liegen den Behörden vor, 24 Standorte werden derzeit für die Antragstellung vorbereitet und 14 weitere Läden sind aktuell im Due-Dilligence-Prozess. Guidance bestätigt: Vor dem Hintergrund der Vollkonsolidierung des derzeit noch defizitären Joint-Ventures seit Juli 2022 sowie der forcierten Expansionsgeschwindigkeit in H2/2022 erklärt sich, dass das Unternehmen nach einem ausgeglichenen Ergebnis zum Halbjahr die Guidance eines EBITs in der Bandbreite von -2,5 bis -3,5 Mio. Euro für 2022 bestätigt hat. Prognoseanpassungen: Die aktuelle Shop Pipeline stimmt zuversichtlich, dass die Anzahl an Eröffnungen im zweiten Halbjahr deutlich zunehmen wird. Hinzu kommt die sich bereits abzeichnende Verbesserung der Marge im Bereich Sportwette. Insgesamt liegen die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Geschwindigkeit in der Expansion aber unterhalb unserer Erwartungen. Aufgrund von Verzögerungen in der Shop Eröffnung (derzeit hohe Auslastung bei den Genehmigungsbehörden) erwarten wir eine flachere Anlaufkurve als bisher in unserem Modell abgebildet. Folglich haben wir unsere Prognose für 2022 ff. entsprechend gesenkt und positionieren uns am unteren Rand der EBIT Guidance für 2022. Fazit: Aufgrund der attraktiven Perspektive im Bereich Sportwette und dem starken Stammgeschäft der Pferdewette bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem leicht gesenkten Kursziel von 22,50 Euro (zuvor: 25,00 Euro). Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.