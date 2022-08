Vom Megatrend Digital Security profitieren? So geht’s!

Cyberattacken zählen zu den größten Risiken, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Welche Bedeutung ein Angriff für die operative Entwicklung sowie Rendite am Kapitalmarkt haben kann, zeigte die jüngste Attacke auf Hensoldt. Denn diese störte den operativen Betrieb und sorgte für einen Kursverlust von etwa 5 %.

Kein Frage. Für Unternehmen mit Fokus auf digitale Sicherheitslösungen könnte es schlechtere Nachrichten geben. Denn eine ohnehin wachsende Branche erhält dadurch zusätzlich Rückenwind. Als Anleger kann man von diesem Trend profitieren.

Digital Security ETF

Um ehrlich zu sein, habe ich keine besonderen Branchenkenntnisse im IT-Sicherheitsbereich, die ich an dieser Stelle teilen kann. Für eine Investition sind diese jedoch auch nicht zwangsläufig notwendig.

Denn mithilfe des iShares Digital Security UCITS ETF (WKN: A2JMGE) kann man in die gesamte Branche investieren. So umfasst der ETF 115 Unternehmen, die in diesem Geschäftsbereich tätig sind. Wenngleich man durch eine Investition in einen Branchen-ETF keine Diversifikation wie bei einem MSCI World ETF erreicht, sind die Risiken im Vergleich zu einem Einzelkauf eines Unternehmens niedriger.

Hervorzuheben ist zudem die Gewichtung der Portfoliounternehmen. Während beispielsweise beim iShares Nasdaq -100 ETF die größte Position Apple bereits 13,69 % des Portfolios einnimmt, ist dies hier nicht der Fall. Denn mit 1,85 % ist Cloudflare als größte Position nicht stark übergewichtet.

Entwicklung und Bewertung

Da der iShares Digital Security UCITS ETF erst seit 2019 aufliegt, ist die Renditen-Historie sehr begrenzt. Dennoch ist es sinnvoll, diese mit jenen des iShares Core MSCI World ETF zu vergleichen.

2019 2020 2021 iShares Digital Security UCITS ETF 28,6 % 26,8 % 16,3 % iShares Core MSCI World ETF 27,8 % 15,9 % 21,9 %

Wie man sieht, hat der Digital Security ETF seine Benchmark klar geschlagen. Dies ist jedoch auf den ersten Blick nicht intuitiv erkennbar. Denn als Anleger sollte man niemals den Fehler machen und die Rendite der einzelnen Jahre addieren.

Um die Rendite auf Dreijahressicht darstellen zu können, müssen diese miteinander multipliziert werden. Im Ergebnis komme ich für den Digital Security ETF auf eine Rendite von 89,64 %, während jene des MSCI World ETFs nur 80,55 % beträgt.

Durch die jüngsten Kursturbulenzen hat sich zudem die Bewertung des Digital Security ETFs verbessert. Während das durchschnittliche KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) in der Vergangenheit oftmals über 30 lag, befindet sich dieses mit 23,7 nun deutlich niedriger (Stand: 19.08.2022).

Ausblick

Aus meiner Sicht könnte eine langfristige Investition in den iShares Digital Security UCITS ETF zu hohen Renditen auf das eingesetzte Kapital führen und womöglich die Entwicklung des MSCI World ETF schlagen.

Dennoch sollte man die Entwicklung der Inflation und der damit einhergehenden Notenbankpolitik im Auge behalten. Denn der Digital Security ETF besteht hauptsächlich aus Wachstumsunternehmen, wonach etwaige Zinserhöhungen diesen Sektor stärker treffen könnten.

