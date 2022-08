Wachstumsaktien: Sei bereit, viel zu gewinnen & zu verlieren

The Motley Fool · 21.08.2022, 09:17 Uhr

Du willst in Wachstumsaktien investieren: Der Entschluss ist relativ gut. Man könnte sogar sagen, ausgezeichnet. Für mich ist das weiterhin der aufregendste Ansatz. Auch wenn Innovationen, Wachstum und starke Geschäftsmodelle mit Zukunftspotenzial derzeit bei den Investoren nicht sehr beliebt sind.

Das ist genau der springende Punkt. Wer in Wachstumsaktien investieren möchte, der sollte zu zwei Dingen bereit sein. Erstens, viel Geld zu gewinnen, was ohne Zweifel der einfachere Part ist. Aber vor allem auch, viel Geld zu verlieren. Das übrigens in zweierlei Hinsicht. Lass uns das einmal etwas konkreter thematisieren.

Wachstumsaktien: Leider auch viel Geld verlieren

Die Bereitschaft, auch mal viel Geld bei Wachstumsaktien zu verlieren, sollte gegeben sein. Wir erkennen alleine im Hinblick auf das tägliche Auf und Ab, dass dieser Ansatz mit einem hohen Maß an Volatilität verbunden ist. Starke, unprofitable Growth-Aktien haben zuletzt teilweise 80 % ihres Wertes eingebüßt. In einigen Fällen auch noch mehr. Die Kernfrage ist: Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen und die Volatilität auszuhalten? Ja, womöglich sogar nachzukaufen, wenn sich die Investitionsthese nicht verändert hat?

Die Kehrseite ist sehr häufig, dass die besten Wachstumsaktien langfristig diese Wertverluste wieder herausholen können. Teilweise ver-100-fachen sie sich in einigen Jahrzehnten, wenn die Growth-Story stimmt. Wer noch dazu günstiger nachkauft, der stellt ein Fundament, um früher wieder in der Gewinnzone zu landen. Der springende Punkt ist jedoch: Das ist nicht für jedermann der entsprechende Ansatz. Wobei es wirklich Volatilität in beide Richtungen gibt.

Aber man kann auch an anderer Stelle Geld mit Wachstumsaktien verlieren. Auch wenn man bereit ist, über Jahre und Jahrzehnte hinweg innovative Top-Aktien zu halten, so bedeutet das nicht, dass jede Auswahl ein Erfolg ist. Einige Kandidaten erholen sich nicht, sogar die besten Investoren haben lediglich eine Trefferquote von 60 % gemessen an einer marktschlagenden Rendite. So manches Mal gibt es auch Totalausfälle, die 90 % Wertverlust oder mehr bringen und aufgrund gescheiterter Investitionsthesen sich nicht erholen. Auch hier die Frage: Bist du bereit, das auszuhalten? Es ist jedenfalls kaum wie eine Coca-Cola, die vielleicht auch mal im Wert schwankt, aber immer einen starken, substanziellen Kern besitzt, der vor derartigen Verlusten schützt.

Man kann auch viel gewinnen …

Mit Wachstumsaktien kann man viel verlieren. Sowohl, was kurzfristige Volatilität angeht. Aber vor allem auch, was dauerhafte Verluste angeht. Man handelt die Zukunft, und erfüllen sich die Erwartungen nicht, so ist das häufig bitter. Trotzdem ist entscheidend: Als Investor hat man auch viel zu gewinnen. Eine einzelne Aktie, die ein Volltreffer ist, kann ausreichend sein. Entscheide selbst, ob du bereit bist, den entsprechenden Preis für die Chance zu bezahlen.

Der Artikel Wachstumsaktien: Sei bereit, viel zu gewinnen & zu verlieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola.

