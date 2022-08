AMAZON - Chance oder Risiko?

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 138,230 $ (Nasdaq)

Die Amazon-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen gut entwickeln können. Ausgehend von der Unterstützung bei ca. 102 USD zog der Aktienkurs zuletzt bis auf ein Hoch bei 146,57 USD an, wobei der letzte Rallyschub von den Quartalszahlen Ende Juli befeuert wurde. Mit diesem sprang der Aktienkurs auch über den Widerstandsbereich bei ca. 130 USD an, womit technisch gesehen eine große Bodenformation vollendet worden sein könnte.

Anleger hoffen auf weitere Gewinne

Genau darauf dürften Anleger momentan spekulieren. Zwar kam der Aktienkurs in den vergangenen Tagen unter Druck, der alte Widerstandsbereich um 130 USD stellt nun jedoch eine Unterstützung im Chartbild dar. Hier könnte eine neue Kaufwelle starten, mit der die Kurse weiter in Richtung 164-170 USD durchstarten. Sollte den Bullen dieses Grundstück noch nicht gelingen, könnte es zu einem Schließen des Gaps kommen. Aber auch dort treffen Verkäufer dann noch einmal auf einen möglichen Support mit der Chance, eine neue Kaufwelle zu starten.

Alternativ zu diesem Szenario handelt es sich bei dem jüngsten Ausbruch über ca. 130 USD um eine überschießende Erholungsbewegung. Trifft dies zu, dürfte es in den nächsten Tagen zu einer Topbildung kommen infolgedessen die angesprochenen Unterstützungen am Ende nachhaltig durchbrochen werden. In diesem Fall müsste mit einem Test des Jahrestiefs gerechnet werden.

Amazon.com Inc.

Fazit: Interessierten Tradern dürfte die aktuelle Korrektur in der Amazon-Aktie gelegen kommen. Im Idealfall werden die oben angesprochenen Unterstützungen genutzt, um den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Je tiefer der Aktienkurs jedoch in die alte Konsolidierung vom Mai bis Juli hineinfällt, desto vorsichtiger sollte man werden.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)