BECHTLE - Eine schöne Konsolidierung

Die Aktie des It-Dienstleisters Bechtle war nach einer Bodenbildung Mitte Juli ausgehend vom Supportbereich um 35,00 EUR über mehrere Abwärtstrendlinien sowie den Widerstand bei 43,14 EUR ausgebrochen und hatte fast die Hürde bei 47,16 EUR erreicht, als eine Korrektur begann. Diese verläuft seither volatil in einem Korridor zwischen 46,38 EUR auf der Oberseite und einem Unterstützungsband um 42,50 EUR.

Bullen liegen auf der Lauer

In der letzten Woche löste sich die Aktie von diesem Gebiet und versucht aktuell trotz der heutigen Korrektur die Oberseite eines sich abzeichnenden Dreiecks zu durchbrechen. Schon oberhalb von 45,50 EUR wäre dies gelungen und mit einem Anstieg an den markanten Widerstand bei 49,15 EUR zu rechnen. Darüber dürfte die junge Aufwärtstrendphase ihre volle Wirkung entfalten und bis an das Zwischenhoch von Ende März bei 53,90 EUR führen. An dieser Stelle wäre mit einer starken Gegenbewegung zu rechnen.

Sollte die Aktie dagegen deutlich unter 42,40 EUR fallen, müsste man sich auf eine Zwischenkorrektur bis 39,90 EUR einstellen. Damit wäre der Aufwärtstrend zwar nicht beendet, sein Potenzial jedoch erheblich eingeschränkt.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

