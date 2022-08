Original-Research: Nynomic AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nynomic AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nynomic AG Unternehmen: Nynomic AG ISIN: DE000A0MSN11 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 22.08.2022 Kursziel: 52,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Nynomic mit weiterem Rekordhalbjahr - Übertreffen der Guidance erscheint realistisch Nynomic hat am Donnerstag vorläufige H1-Zahlen veröffentlicht. Diese offenbaren eine Fortsetzung des Wachstumskurses ggü. der sehr hohen Vorjahresbasis und eine geringere Belastung durch Kostensteigerungen als von uns vermutet. Der nochmals ausgebaute Auftragsbestand bietet u.E. Visibilität für ein stärkeres Umsatz- und Ergebniswachstum in H2. [Tabelle] Nochmalige Erlössteigerung ggü. bisherigem H1-Rekord: Zwar lag der Umsatz in Q2 mit 26,0 Mio. Euro leicht unter dem starken Vorjahresniveau (-2,7% yoy) sowie unserer Erwartung (26,4 Mio. Euro), da sich Umsätze aufgrund verlängerter Lieferzeiten im Zuge der angespannten Beschaffungsmärkte teilweise ins Q3 verschoben haben. Auf H1-Basis erzielte der Konzern damit im Vergleich zu H1/21 dennoch einen weiteren leichten Erlösanstieg, was wir inmitten der herausfordernden makroökonomischen Gemengelage als Beleg für die ungebrochene Nachfrage nach Nynomics innovativen Spektroskopielösungen werten. Gemäß Vorstand haben alle drei Segmente zu dieser Entwicklung beigetragen, wobei u.E. vor allem die Bereiche "Industrie" und "Agrar" als Treiber fungiert haben dürften. Eine detailliertere Darlegung der Kennzahlen erfolgt spätestens am 31. August. Ergebnis besser als erwartet: Mit einem Q2-EBIT von 2,9 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 11,3% lag auch die Profitabilität leicht unter Vorjahr. Allerdings hatten wir v.a. aufgrund der aktuellen Bauteileknappheit und folglich einer höheren Bevorratung zu gestiegenen Bezugspreisen gar einen Margenrückgang auf 10,6% erwartet. Die Kostensteigerungen konnten somit zu einem respektablen Teil an Kunden weitergegeben werden. Im H1-Vergleich steigerte Nynomic das EBIT um 2,9% yoy, sodass auf 6M-Basis auch die EBIT-Marge nochmals leicht auf 13,0% (+30 BP yoy) gesteigert werden konnte. Erfüllung der Guidance u.E. komfortabel erreichbar: Auf Basis des H1-Resultats hat der Vorstand seine Prognose für 2022 bestätigt (Umsatz: mindestens 110 Mio. Euro; EBIT-Marge: Steigerung ggü. Vorjahr). Gemäß Unternehmen besteht bereits heute solide Visibilität für die Erzielung eines Erlösniveaus dieser Größenordnung. Unseres Erachtens dürfte mit Blick auf den auf ein neues ATH ausgebauten Auftragsbestand von 79,5 Mio. Euro (+13,1% yoy) jedoch sogar ein spürbar höheres Niveau als dieser Mindestwert erreichbar sein, da u.E. allein von diesem AB ca. 50-60% noch in diesem Jahr umsatzwirksam werden sollten. Wir fühlen uns mit unseren Schätzungen daher unverändert wohl. Fazit: Nynomic befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Der Auftragsbestand deutet u.E. auf ein starkes H2 und das Übertreffen der avisierten Mindestprognose hin. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 52,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25135.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °