2 No-Brainer-Dividendenaktien

The Motley Fool · 23.08.2022, 10:15 Uhr

No-Brainer-Dividendenaktien sind solche für mich, in die man investieren kann und die ein absolut zeitloses, starkes Geschäftsmodell besitzen. Oder insgesamt eine Ausrichtung, bei der man als langfristig orientierter Investor eine Rendite erwarten kann. Wie hoch sie ausfällt, das ist natürlich eine andere Frage.

W. P. Carey (WKN: A1J5SB) und die Allianz (WKN: 840400) zähle ich inzwischen in diese Kategorie. Was diese Aktien so besonders macht? Blicken wir auf die relevanten Details, die uns als Foolishe Investoren mit Sicherheit interessieren.

No-Brainer-Dividendenaktie W. P. Carey

Ich wage einfach mal die Behauptung: Immobilien sind auch in 100 Jahren noch gefragt. Egal ob im gewerblichen Bereich, im privaten oder in gewissen Nischenbereichen dazwischen. Das ist im Endeffekt die Investitionsthese bei der No-Brainer-Dividendenaktie W. P. Carey. 1.300 verschiedene Immobilien ca. bilden hier ein defensives Portfolio, das zur Vermietung angesetzt ist.

Natürlich gilt es gewisse Dinge im Auge zu behalten. Zum Beispiel eine Leerstandsquote oder die Mieterstruktur. Keine Frage: Das sind für den operativen Erfolg relevante Faktoren. Aber Platz ist für gewöhnlich Mangelware. Funds from Operations können damit generiert werden. Zudem schützen die Immobilien den Wert.

Dass W. P. Carey gewisse Qualitäten als No-Brainer-Dividendenaktie besitzt, zeigt bereits die Historie. Seit dem Börsengang im Jahre 1998 zahlt das Management eine stets konstante und mindestens jährlich wachsende Dividende an die Investoren aus. Regelmäßige Renditen sind daher ein Teil dieses Erfolgsrezeptes, das für Foolishe Investoren durchaus relevant ist. Außerdem hat das Management zwei Wege für moderates Wachstum: Anpassungen an die Inflation oder auch jährlich fixes Mietwachstum.

Allianz: Versichern geht immer

Auch die Aktie der Allianz zähle ich zum Kreis der No-Brainer-Dividendenaktien. Was ist hier das spezielle Etwas? Einfach gesagt: Das Versicherungsgeschäft erweist sich für mich als sehr widerstandsfähig. Solange es Wertgegenstände gibt, dürfte die Nachfrage nach solchen Lösungen bestehen. Deshalb bin ich auch hier optimistisch. Zumal sich die Allianz als Europas größter Versicherer schon jetzt etabliert hat.

Natürlich gilt es Herausforderungen zu lösen, unter anderem durch die Digitalisierung. Aber auch hier rüstet sich das Management mit ersten frühen Investitionen, um beim Zeitgeist mitzulaufen und nicht überholt zu werden. Im Kern sollte das eine solide Chance eröffnen, auch von zukünftigen Wachstumsmöglichkeiten zu profitieren.

Das Management der No-Brainer-Dividendenaktie Allianz zahlt seit inzwischen über einem Jahrzehnt eine stets zumindest konstante Dividende aus. Für mich ein Indikator dafür, dass solide Renditen jetzt ebenfalls vordergründig sind. Mittelfristig soll es außerdem Dividendenwachstum geben. Eine interessante Ausgangslage begleitet mit einem starken, operativen Geschäft kann auch hier solide Renditen ermöglichen. Zumal die Bewertung jetzt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von bereinigt 10 und 6 % Dividendenrendite attraktiv erscheint.

Der Artikel 2 No-Brainer-Dividendenaktien ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022