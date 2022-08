ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Evotec auf 35 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Evotec nach Quartalszahlen von 43 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Zoe Karamanoli passte ihr Bewertungsmodell für den Wirkstoffforscher an die jüngste Geschäftsentwicklung an. Ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2022 bis 2024 blieben dennoch unter den Konsensschätzungen, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2022 / 18:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 00:45 / EDT

