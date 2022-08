DGAP-News: GBC Research empfiehlt Homes & Holiday Aktie zum Kauf: Kursziel 3,10 Euro

DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Research Update

GBC Research empfiehlt Homes & Holiday Aktie zum Kauf: Kursziel 3,10 Euro



23.08.2022 / 08:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GBC Research empfiehlt Homes & Holiday Aktie zum Kauf: Kursziel 3,10 Euro Geschäftsjahr 2021 mit dynamischer Umsatzentwicklung und dem Erreichen des operativen Break-Evens

Deutliche Zuwächse auch für 2022 und darüber hinaus erwartet

München/Palma de Mallorca, 23. August 2022. GBC Research hat in ihrer aktuellen Studie die Aktie der Homes & Holiday AG zum Kauf empfohlen. Nach dem Erreichen des operativen Break-evens im Jahr 2021 soll sich die positive Umsatz- und Ertragsentwicklung im laufenden Jahr weiter fortsetzen. Auch darüber hinaus sehen die Analysten aufgrund der starken Position der Gruppe im Immobilienmarkt auf den Balearen Wachstumspotenzial und nennen ein Kursziel von 3,10 Euro. Derzeit notiert die Homes & Holiday Aktie bei rund 1,30 Euro. Die Homes & Holiday AG agiere als Ferienimmobilienspezialist in ihrer Kernregion Balearen in einem der attraktivsten Immobilienmärkte Europas. Auf der spanischen Inselgruppe wurden im vergangenen Jahr Immobilien im Gesamtwert von rund 6,60 Mrd. EUR (Quelle: Ministerio de Fomento) gehandelt. Dabei entfiel der Löwenanteil auf Mallorca. Homes & Holiday zählt mit ihrer Tochtergesellschaft Porta Mallorquina mit einem Transaktionsvolumen von 122 Mio. EUR zu den führenden Immobilienmarklern der Insel. Damit verfüge die Gruppe über eine gute Ausgangslage für zukünftiges Wachstum. Die Analysten erwarten, dass Homes & Holiday im laufenden Jahr auch auf Netto-Ebene ein deutlich positives Ergebnis erzielen wird. Das Umsatz- und Gewinnwachstum soll sich in den Jahren 2023 und 2024 weiter fortsetzen. Bedingt durch den Plattformansatz der Gruppe rechnet GBC mit dem Einsetzen von deutlichen Skaleneffekten. Die vollständige Analyse zum Download: http://www.more-ir.de/d/25119.pdf

Kontakt Homes & Holiday AG // Theresienstraße 21 // 80333 München // https://www.homes-holiday.com Investor Relations & Presse Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // ir@homes-holiday.com Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG (DE000A3E5E63) mit Sitz in München hat sich als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die börsennotierte Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft, Ferienvermietung bis Property Management (über externe Dienstleister) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe mit ihren Standorten auf den Kernmarkt Mallorca und die gesamten Balearen, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Dort gehört das Tochterunternehmen Porta Mallorquina (porta-mallorquina.de) zu den führenden Immobilienmarklern und auf portaholiday.de stehen über 3.000 Objekte für die Buchung des nächsten Traumurlaubs zur Auswahl.

23.08.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de