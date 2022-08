TAG Immobilien passt Prognose je Aktie an

Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504) hat die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022 in absoluten Zahlen bestätigt. Die Kennzahlen pro Aktie wurden an die neue Aktienanzahl nach der Kapitalerhöhung im Juli 2022 angepasst.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wird unverändert ein FFO I zwischen 188 Mio. Euro und 192 Mio. Euro erwartet. Der FFO II wird in der Spanne 247 Mio. Euro bis 253 Mio. Euro erwartet. Durch die Kapitalerhöhung im Juli 2022 hat sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien um 28.990.260 auf 175.489.025 Aktien erhöht. Daher nimmt TAG Immobilien eine Anpassung der Prognosen je Aktie vor. Je Aktie wird nun ein FFO I von 1,20 Euro (zuvor: 1,30 Euro) erwartet. Der FFO II wird auf 1,58 Euro (zuvor: 1,71 Euro) je Aktie prognostiziert. Die Dividende für 2022 soll 0,81 Euro (zuvor: 0,98 Euro) betragen. Für das Geschäftsjahr 2021 wurde in diesem Jahr eine Dividende von 0,93 Euro ausgeschüttet.

Für das gesamte erste Halbjahr 2022 belief sich der FFO I auf 96,2 Mio. Euro gegenüber 91,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von 5,1 Prozent entspricht, wie ebenfalls am Dienstag berichtet wurde. Der Verschuldungsgrad Loan to Value (LTV) lag zum 30. Juni 2022 bei 47,0 Prozent gegenüber einem LTV von 43,2 Prozent zum Jahresende 2021.

Die Hauptgeschäftsfelder der TAG Immobilien AG liegen auf der Akquisition, der Entwicklung und der Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands sowie seit dem Geschäftsjahr 2020 in Polen. Die Aktie ist im MDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de