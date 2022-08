Walt Disney: Besser, günstiger

Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) ist besser. Ich meine, das erkennen wir bereits mit Blick auf die Quartalszahlen. Das Maushaus ist wieder profitabel im vergangenen Quartal gewesen. Zudem hat es einen enormen Run auf die Streaming-Dienste gegeben, sodass der Gesamtkonzern Netflix überholt hat.

Allerdings ist das nicht alles. Meine Investitionsthese können wir auf zwei wesentliche Merkmale herunterbrechen. Der Gesamtkonzern ist heute bedeutend besser als vor zwei, drei Jahren. Aber sogar bedeutend günstiger. Interessiert? Blicken wir auf die Details.

Walt Disney: Eindeutig besser

Der Gesamtkonzern Walt Disney ist nie wirklich schlecht gewesen. Insbesondere die Freizeitparks sind ein Milliardengeschäft und dieses Segment ist inzwischen wieder relevant. Das Intellectual Property in Form von jeder Menge Content bietet einen Wettbewerbsvorteile. Allerdings hat es damals eher die Rechte gegeben und neue Auskopplungen, primär im Kino-Bereich. Da ist das heutige Geschäftsmodell insofern besser.

Mit dem Aufbau eines Flaggschiff-Dienstes Disney+ gelang dem Management ein Coup. Man konnte seine Inhalte und seine Wettbewerbsposition noch einmal richtig gut nutzen. Entscheidender Faktor: Das Abo-Modell ermöglicht eine konsequente Monetarisierung der Nutzer mit wiederkehrenden Umsätzen. Keine Frage, das ist attraktiv.

Walt Disney ist heute als Gesamtkonzern daher für mich besser, da die Medien-Sparte eben nicht mehr primär auf zyklische Kinozahlen angewiesen ist. Nein, sondern die Streaming-Nutzer liefern eine zweite Quelle starker, wiederkehrender Umsätze. Auch in der Regel hoch ausgelastete Freizeitparks in einer Zeit ohne Pandemie liefern eine zweite Quelle starker Erlöse. Das ist bedeutend besser. Und in Summe ist der Gesamtkonzern damit viel, viel diversifizierter aufgestellt. Wobei rund 221 Mio. Streamer in den vergangenen Jahren dazugekommen sind.

Und auch günstiger …?

Die Aktie von Walt Disney ist heute auch günstiger. Damit meine ich nicht unbedingt fundamentale Kennzahlen. Wobei der US-Konzern sich einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 26,7 fiktiv für ein laufendes Geschäftsjahr nähern könnte. Das wäre zumindest nicht allzu teuer. Aber der Aktienkurs notiert eben auch dort, wo wir ihn im längerfristigen Rückblick das letzte Mal im Sommer des Jahres 2020 und davor im Frühjahr des Jahres 2019 gesehen haben.

Inzwischen gibt es einen starken, nicht unbedingt profitablen Streaming-Arm dazu. Das macht die Summe der Einzelteile seitdem für mich günstiger. Qualität, Preis, Wachstum und operative, starke Segmente bieten bei Walt Disney daher meine Investitionsthese. Oder in Kürze: Besser und günstiger, wenn ich das wiederum sehr simpel zusammenaddiere.

