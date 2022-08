DEUTSCHE BÖRSE - Die Rekordjagd geht weiter

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 175,200 € (XETRA)

Schon die erste Kaufwelle dieses Jahres führte im April an das bisherige Allzeithoch 170,15 EUR, ehe die Aktie der Deutschen Börse zu einer Korrektur in Richtung 150,00 EUR ansetzte. Ausgehend von dieser Marke kam es zu einem Anstieg, der einen erfolgreichen Ausbruch über die 170,15 EUR Marke auslöste. In der Spitze erreichte die Aktie den neuen Rekordwert bei 175,90 EUR. Wie von meinem Kollegen Bernd Senkowski erwartet, wurde die anschließende Korrektur schnell wieder gekontert und bereits jetzt das alte Rekordhoch erreicht.

DEUTSCHE BÖRSE - Neue Allzeithochs um 182,30 EUR in Sicht

Sollte die Aktie der Deutschen Börse über 175,75 EUR ausbrechen, läge das nächste kurzfristige Ziel bei 182,30 EUR (100 %-Projektion der ersten Rallyphase aus dem März und April). Darüber könnte der Aufwärtstrend bis 185,00 EUR führen. Dort sollte man mit einem Rücklauf an das letzte Rekordhoch rechnen. Oberhalb von 186,00 EUR wäre später aber sogar der Bereich um 191,00 EUR als potenzielles Ziel auszumachen.

Die Chance auf eine derartige Ausbruchsbewegung wäre erst unterhalb des früheren Rekordhoch bei 170,15 EUR vergeben. Die Folge wäre ein Abtauchen in Richtung 164,15 EUR.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie der Deutschen Börse dürfte in Kürze auf neue Rekordstände ausbrechen. Die Ziele liegen zunächst bei 182,30 und 185,00 EUR.

Deutsche Börse AG (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)