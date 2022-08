FIELMANN - Nach den Zahlen weiter im Abwärtsstrudel

Fielmann AG - WKN: 577220 - ISIN: DE0005772206 - Kurs: 37,560 € (XETRA)

Fielmann erzielt im 1. Halbjahr 2022 einen Konzernumsatz von €854,5 Mio (VJ: €789,6 Mio), ein EBITDA von €171,4 Mio € (VJ: €186,6 Mio), einen Vorsteuergewinn von €89,1 Mio (VJ: €96 Mio) und einen Gewinn nach Steuern von €62,3 Mio (VJ: €66,2 Mio). Ausblick bestätigt. Quelle: Guidants News

Seit Jahresbeginn befindet sich die Aktie von Fielmann im zweiten Teil eines mittelfristigen Abwärtstrends und fiel im Verlauf dieser steilen Verkaufswelle auch unter das Tief des Jahres 2020 bei 41,90 EUR zurück. In der Spitze brach der Wert bis 37,16 EUR ein, ehe eine kurze Pullbackphase an das vorherige Unterstützungslevel einsetzte. Diese Erholung wurde Anfang August gestoppt und könnte jetzt in einen weiteren Abverkauf münden.

Allerdings liegt neben dem Jahrestief bei 37,16 EUR bei 36,60 EUR auch ein übergeordnetes Kursziel der gesamten Abwärtstrendphase der letzten Jahre. Diese doppelte Unterstützung könnte eine deutliche Erholung auslösen. Um aber von einer nachhaltigen Trendwende sprechen zu können, sollte zumindest die 41,90-EUR-Marke zurückerobert werden. Die Folge wäre ein Anstieg in Richtung 47,00 EUR.

Bei einem Abverkauf unter 36,60 EUR wäre die Fortsetzung des Abwärtstrends dagegen bestätigt. In diesem Fall sollte man sich darauf einstellen, dass die Aktie von Fielmann an das Tief aus dem Juni 2012 bei 32,60 EUR zurücksetzt. Darunter könnte erst im Bereich von 30,00 EUR wieder eine Erholung folgen.

Fielmann Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)