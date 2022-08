ENCAVIS - Jetzt gilt es

ENCAVIS AG - WKN: 609500 - ISIN: DE0006095003 - Kurs: 20,690 € (XETRA)

Die Encavis-Aktie steht den dritten Tag in Folge stark unter Druck. Mein Kollege Oliver Baron hat sich gestern in seinem Artikel „Erneuerbare-Energien-Aktien stürzen ab: EU will auf dem Strommarkt eingreifen“ mit den fundamentalen Hintergründen auseinandergesetzt. Im Folgenden konzentriere ich mich auf die charttechnischen Aspekte.

Nach dem Allzeithoch bei 25,50 EUR aus dem Januar 2021 korrigierte die Encavis-Aktie deutlich. Sie fiel fast auf das 50 % Retracement der Rally ab Dezember 2018 zurück. Am 08. März 2022 gelang der Ausbruch aus der Korrektur. Nach einem Zwischenhoch bei 21,59 EUR konsolidierte die Aktie mehrere Wochen, eher sie am 28. Juli 2021 aus dieser Konsolidierung nach oben ausbrach. Am Freitag notierte der Wert 24,78 EUR und damit nur noch wenig unter dem Allzeithoch.

Die Abgaben seit diesem Hoch führen den Wert heute in einen wichtigen Unterstützungsbereich. Denn sie führen ihn auf den gebrochenen Abwärtstrend ab 08. April und auf den Aufwärtstrend seit 24. Februar 2022 zurück. Dieser Unterstützungsbereich liegt bei 20,77-20,30 EUR.

Jetzt oder nie

Dreht die Encavis-Aktie im Bereich um 20,77-20,30 EUR wieder nach oben, dann könnte es zu einem Angriff auf das Allzeithoch bei 25,50 EUR kommen. Bei einem Ausbruch darüber wäre Platz in Richtung 30,87 EUR.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 20,30 EUR abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 16,90 EUR drohen.

Fazit: An dieser Stelle könnte sich die Bewegungsrichtung der Encavis-Aktie für mehrere Wochen, evtl. für den Rest des Jahres entscheiden.

ENCAVIS AG

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)