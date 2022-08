Kimball meldet Dividende

Der amerikanische Hersteller von Möbeln und Elektronikgeräten, Kimball International Inc. (ISIN: US4942741038, NASDAQ: KBAL), zahlt am 14. Oktober 2022 (Record date: 23. September 2022) eine unveränderte Quartalsdividende von 9 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Montag berichtet wurde.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 36 US-Cents zur Ausschüttung. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 8,01 US-Dollar (Stand: 29. August 2022) bei 4,49 Prozent.

Kimball International mit Sitz in Jasper (Indiana) ist 1957 gegründet worden. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 176,95 Mio. US-Dollar nach 146,19 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 4. August 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 4,35 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 7,4 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 21,70 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 293,45 Mio. US-Dollar (Stand: 29. August 2022).

