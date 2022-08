PHLX-Halbleiterindex: Formation negiert

Noch vor wenigen Tagen schien der US-amerikanische PHLX-Semiconductorindex die Chance auf einen nachhaltigen Ausbruch aus seinem seit dem Jahreswechsel laufenden Abwärtstrend durch eine inverse SKS Formation zu haben, dieses Bild hat sich in den letzten Stunden durch die jüngsten Verluste jedoch klar gedreht.

Der jüngst vollzogene Ausbruch aus dem diesjährigen Abwärtstrend Ende Juli hatte Hoffnungen auf eine Trendwende geweckt, am Widerstandsbereich zwischen 3.075 um 3.165 Punkten ist der Index allerdings wieder zur Unterseite abgedreht. Noch vor kurzem keimte die Hoffnung auf eine inverse SKS-Formation, diese wurde jedoch mit den jüngsten Verlusten eindeutig negiert.

Damit verdichten sich die Hinweise auf weitere Verluste zunächst in den Bereich auf 2.632 Punkte, darunter könnte es sogar zu einem Test der Jahrestiefs bei 2.186 Zählern kommen. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Notierungen oberhalb von 3.200 Punkten würden dagegen tatsächlich für eine nachhaltige Trendwende sprechen, in diesem Szenario könnten dann in einem ersten Schritt Zugewinnen an 3.633 Punkte und darüber 3.820 Zähler einsetzen.