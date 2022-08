DGAP-News: Karriereauftakt für 125 junge Menschen bei der KION Group

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Karriereauftakt für 125 junge Menschen bei der KION Group

In diesem Jahr bietet der Intralogistik-Konzern berufliche Perspektiven in 19 Ausbildungsberufen und 13 dualen Studiengängen an

Inklusive der Neueinsteiger absolvieren derzeit rund 500 junge Menschen ihre Ausbildung bei den deutschen Gesellschaften der KION Group

2022 steht der Ausbildungsstart ganz im Zeichen des Teambuildings

Bewerbungs- und Auswahlphase für das Ausbildungsjahr 2023 hat bereits begonnen

Frankfurt am Main, 31. August 2022 – In diesem Sommer starten 125 junge Menschen bei den deutschen Gesellschaften der KION Group ins Arbeitsleben. 110 davon beginnen ihre Ausbildung in 19 verschiedenen Berufen, während 15 Personen ein Duales Studium in einem der 13 Studiengänge absolvieren werden. Die KION Group, inklusive ihrer Marken Linde Material Handling, STILL und Dematic sowie die KION Group IT, beschäftigen mit den neuen Berufseinsteigern derzeit insgesamt rund 500 Auszubildende und Dual Studierende.

„Die KION Group ist mit ihren starken Marken ein attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen, die in den Beruf starten. Uns liegt ihre Ausbildung sehr am Herzen“, sagt Bernhard Just, Personalchef der KION GROUP AG. „Beide Seiten profitieren langfristig: Die Azubis und Dual Studierenden erhalten eine hochqualifizierte Ausbildung, und das Unternehmen sichert sich Talente für die Zukunft. Das ist nicht zuletzt wichtig für unsere Wettbewerbsfähigkeit.“

Teambuilding-Reise nach Österreich

Vom Industriemechaniker über den technischen Modellbauer bis hin zum Produktionstechnologen finden sich bei Linde Material Handling alle Bildungsgänge rund um Systemlösungen, Gabelstapler und Lagertechnikgeräte. „Im Verbund mit Linde Hydraulics starten bei uns 58 Nachwuchskräfte: Davon 29 Azubis in gewerblich-technischen Berufen (weitere acht bei Linde Hydraulics), neun angehende Kaufleute sowie drei bei der KION Group IT. Hinzu kommen neun Duale Studenten“, sagt Christopher Klix, Leiter der Berufsausbildung bei Linde MH in Aschaffenburg. „Alle Auszubildenden werden nach dem Ende der Ausbildungszeit für mindestens ein Jahr übernommen.“

Die Azubis und Dualen Studenten werden gemeinsam am 1. September 2022 in Aschaffenburg empfangen und von Unternehmensvertretern sowie dem Betriebsrat begrüßt. Im Anschluss gibt es ein Kennenlernen der Azubis und ihrer Ausbilder. Zusätzlich werden Werkstouren angeboten, um die Neuen mit dem Stammsitz von Linde MH vertraut zu machen und in ihr Arbeitsumfeld einzuführen. Nach dieser Phase des Ankommens wird den Azubis und Dualen Studenten eine ganz besondere Teambuilding-Maßnahme geboten: Es geht zu einer Erlebnispädagogikwoche ins österreichische Kleinwalsertal.

Ein Staplerbauseminar für die Fachkräfte der Zukunft

Für sein exzellentes Ausbildungsprogramm wurde STILL in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Azubis werden von Beginn an eng begleitet, um ihnen einen guten Auftakt zu ermöglichen. 2022 starten 64 Auszubildende und Dual Studierende bei STILL: In Hamburg sind es 35 Nachwuchskräfte (29 Azubis und sechs „Dualis“), davon 23 in technischen Berufen, vier Fachkräfte für Lagerlogistik sowie zwei Industriekaufleute. In den Niederlassungen starten 29 junge Menschen, nämlich 24 Mechatroniker und fünf Industriekaufleute.

Das Onboarding der Auszubildenen und Dual Studierenden läuft 2022 in drei Phasen ab. Den Auftakt bilden gemeinsame Teamtage. „Am 1. September werden alle Auszubildenden in Deutschland gemeinsam willkommen geheißen. Das Event wird auch live in die Niederlassungen übertragen“, sagt Jan Wehlen, Ausbildungsleiter bei STILL in Hamburg. „Der Tag klingt mit einem gemeinsamen Grillen aus.“ Die folgenden beiden Arbeitstage stehen im Zeichen des Teambuildings und erster fachlicher Trainings. Besonders freue man sich auf das Staplerbauseminar, ergänzt Wehlen. Alle Auszubildenden setzen sich Anfang Oktober in gemischten Gruppen eine Woche mit dem Produkt Gabelstapler und der Interaktion im Team auseinander. Der Abschluss findet im Rahmen einer Präsentation über das Erlernte statt.

Auch bei STILL ist die Übernahmequote imposant: „Von 36 Auszubildenden und Dual Studierenden wurden 35 in die Beschäftigung und einer in das Duale Studium übernommen – dementsprechend liegt unsere Quote für 2022 nahezu bei 100 Prozent“, sagt Wehlen.

Bewerbungen für 2023

Die Bewerbungs- und Auswahlphase für das Ausbildungsjahr 2023 hat bereits begonnen. Mehr Informationen zur Ausbildung, zum Dualen Studium und zu den Karrieremöglichkeiten beim führenden Intralogistik-Ausrüster gibt es auf der Website der KION Group oder den Karriere-Portalen der Tochterunternehmen Linde Material Handling, STILL und Dematic.

https://www.kiongroup.com/de/Karriere/Berufsausbildung/

https://www.linde-mh.de/de/Ueber-uns/Arbeiten-bei-Linde/Ausbildung/

https://www.still.de/beruf-karriere/ausbildung-duales-studium/deine-ausbildung-bei-still.html

https://www.dematic.com/de-de/ueber/karriere/

Das Unternehmen

Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten – inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.

Ende 2021 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und mehr als 8.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell rund 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 10,3 Milliarden Euro.



Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken.

